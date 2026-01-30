Silver Rate Today: आ गया चांदी का ताजा भाव, एक दिन में 40 हजार की लगी चपत, जानें अपने शहर का हाल

Silver Price Today (30th Jan 2026) Updates: पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद चांदी की कीमतों में आज मुनाफावसूली देखी गई. इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन की ओर से शाम 5 बजे जारी की गई कीमतों के अनुसार चांदी की कीमत 40,638 रुपए कम होकर 3,39,350 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 3,79,988 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गईं थीं.
एक ही दिन में करीब 40 हजार की गिरावट ने नए निवेशकों को एंट्री का बेहतरीन मौका दिया है.
निवेशकों के लिए रोडमैप
- मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड को देखते हुए लंबी अवधि का रुझान बुलिश है. ऐसे में गिरते बाजार में ये अभी यह आपको मालामाल कर सकती हैं.
- एकमुश्त के बजाय SIP का फॉर्मूला चांदी में उतार-चढ़ाव को कम करता है. इसलिए सारा पैसा एक साथ लगाने के बजाय सिल्वर ईटीएफ या डिजिटल सिल्वर में हर महीने एक फिक्स अमाउंट से कर सकते हैं.
- जब भी चांदी की कीमतों में 5% से 10% की बड़ी गिरावट आए, तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बढ़ाएं. आज की गिरावट इसी तरह के Buy on Dips का उदाहरण है.
- अपनी टोटल पूंजी का सारा हिस्सा चांदी में न लगाएं. एक्सपर्ट्स के अनुसार गोल्ड-सिल्वर: 10-15% (सुरक्षा के लिए), इक्विटी/म्यूचुअल फंड: 70-80% (ग्रोथ के लिए), बाकी कैश या डेट फंड रख सकते हैं.
आपके शहर का हाल
- नई दिल्ली: ₹3,85,790
- मुंबई: ₹3,95,000
- चेन्नई: ₹3,87,580
- कोलकाता: ₹3,95,000
- बेंगलुरु: ₹3,86,760
- हैदराबाद: ₹3,87,070
- अहमदाबाद: ₹3,95,000
अंतरराष्ट्रीय बाजारों का हाल?
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट है. खबर लिखे जाने तक, कॉमेक्स पर सोना 3.84 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,150 डॉलर प्रति औंस और चांदी 10.56 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 102.34 डॉलर प्रति औंस थी.
