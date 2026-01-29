खूबसूरती में धर्मेंद्र की बहन भाभी हेमा मालिनी से नहीं कम, फिल्मों में होती तो रेखा, वहीदा, शर्मिला, रेखा को देतीं टक्कर

हिंदी सिनेमा के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग और उनके मजेदार व दमदार अंदाज को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा. एक एक्टर होने से पहले धर्मेंद्र इंसानियत की जीती-जागती मिसाल थे. फैमिली ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भी उन्होंने खूब प्यार लुटाया. अनजान लोगों से मिलना, उनसे प्रेम भाव से मिलना धर्मेंद्र के व्यवहार में था. गैरों से प्यार करने वाले धर्मेंद्र अपने परिवार पर भी जान छिड़कते थे. उनका कुनबा बहुत बड़ा है और वह अपने देओल खानदान के सबसे बड़े स्टार थे. एक्टर की फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. उनके बेटे सनी और बॉबी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ही-मैन की एक बड़ी बहन भी थी, यह सभी नहीं जानते. इस तस्वीर में सनी देओल अपनी बुआ और भाई के साथ दिख रहे हैं.

सनी देओल की बुआ देखी क्या?



तस्वीर में नजर आ रहीं यह महिला धर्मेंद्र की बड़ी बहन हरमिंदर हैं, जिनका एक्टर ने कभी जिक्र नहीं किया. कपूर फैमिली की तरह देओल फैमिली ने भी अपने घर की लड़कियों को बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर रखा. तस्वीर में सनी की गोद में बैठे उनकी बुआ के लड़के गोल्डी हैं. यह तस्वीर उन दिनों की है, जब सनी ने फिल्मों में कदम रखा ही था. 80 के दशक की इस तस्वीर में सनी का लुक बेहद यंग और दमदार है. सोशल मीडिया पर मौजूद इस तस्वीर पर लोगों के कमेंट भी आए हैं. लोगों के कमेंट्स से पता चलता है कि सनी और उनकी फैमिली लोगों के लिए कितनी मायने रखती हैं.



तस्वीर देख लोग हुए हैरान

बुआ संग नजर आ रहे सनी देओल की इस ओल्ड इज गोल्ड तस्वीर पर लोगों ने रेड हार्ट इमोजी की झड़ी लगा दी है. इस पुरानी तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह तो सुपर रेयर तस्वीर है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मुझे लगता है कि मैंने गोल्डी को फिल्म दिल्लगी में देखा है'. फिल्म दिल्लगी में सनी और बॉबी देओल साथ में नजर आए थे. इस फिल्म का निर्देशन खुद सनी देओल ने किया था. 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर लीड एक्ट्रेस थी. फिलहाल सनी देओल फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आ रहे हैं. बॉर्डर 2 साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है, जिसे जेपी दत्ता ने डायरेक्ट किया था. बॉर्डर 2 ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है और फिल्म भारत में 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है.



