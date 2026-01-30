विज्ञापन
2 hours ago

संसद में आज बजट सत्र का तीसरा दिन है. कल आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद आज दोनों सदनों में हलचल तेज रहने की उम्मीद है. विभिन्न दलों के सांसद अलग‑अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं.

आर्थिक सर्वे 2025-26 पर चर्चा की तैयारी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश कर चुकी हैं. यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की पूरी ‘हेल्थ रिपोर्ट' मानी जाती है, जिसमें शामिल हैं- GDP ग्रोथ की स्थिति, महंगाई का स्तर, रोज़गार के अवसरों से जुड़े संकेतक, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रफ्तार, बैंकिंग व निवेश का ट्रेंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रगति.

सीधी भाषा में कहें तो आर्थिक सर्वे बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है.

संसद में सरकार का रुख साफ

संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा है कि कल आर्थिक सर्वे सफलतापूर्वक पेश किया गया. 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा होगी. सरकार चाहती है कि कार्यवाही शांतिपूर्ण और सुचारू रहे. सभी मुद्दों पर विस्तृत बहस के लिए सरकार तैयार है.

रिजिजू ने विपक्ष से भी सहयोग की अपील की ताकि आम जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके.

आज क्या हो सकता है अहम?

  • आर्थिक सर्वे की मुख्य सिफारिशों पर सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा.
  • महंगाई, रोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की संभावित रणनीति.
  • सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा.
  • बजट से पहले आर्थिक माहौल पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं.

यूनियन बजट 1 फरवरी को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 (रविवार) को केंद्रीय बजट 2026–27 पेश करेंगी. यह लगातार उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आठवां बजट होगा.

बजट सत्र 2026: शेड्यूल

  • सत्र प्रारंभ: 28 जनवरी 2026
  • पहला चरण: 28 जनवरी-13 फरवरी
  • दूसरा चरण: 9 मार्च-2 अप्रैल
