LIVE UPDATES: देशभर में UGC के ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का संवर्द्धन विनियम, 2026' को लेकर हंगामा तेज हो गया है. 13 जनवरी को लागू हुए इन नए नियमों ने सियासत और शिक्षण संस्थानों दोनों में उथल-पुथल मचा दी है. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक सवर्ण समाज और छात्र संगठनों के बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं. नए नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 हेल्पलाइन अनिवार्य कर दी गई है, जिनका उद्देश्य कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना है.

इन प्रावधानों में SC, ST और OBC छात्रों के लिए सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है. विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदर्शनकारी समूहों के अनुसार नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को ‘नेचुरल ऑफेंडर' जैसा माना गया है, क्योंकि नियम सिर्फ SC/ST/OBC छात्रों पर केंद्रित हैं और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं है.

सवर्ण समाज का आरोप है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल कर सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है, जिससे उनका करियर बर्बाद हो सकता है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नियमों में संशोधन कर सामान्य वर्ग को भी समान संरक्षण दिया जाए. इस पूरे विवाद ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है, जहां विनियमों की उचितता और संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं. उधर सरकार का दावा है कि नियम किसी के खिलाफ नहीं हैं और भेदभाव रोकना ही इनका उद्देश्य है.

