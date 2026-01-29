PAK vs AUS 1st T20I: विश्व कप से पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैच, बाबर आजम ने मैनेजमेंट को दे दी बड़ी टेंशन, फैंस ने उठाए सवाल

Pakistan vs Australia, Fans raise question on Babar Azam: अगले महीने भारत-श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) के लिए सभी टीमें इस समय ड्रेस रिहर्सल मोड में हैं. जहां भारत न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) के खिलाफ खेल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया (Pak vs Aus) के खिलाफ वीरवार को विजयी अभियान का आगाज करते हुए बता दिया कि वह मेगा इवेंट से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ रंग में है, लेकिन पाकिस्तान जीत के बावजूद खुश नहीं है क्योंकि पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने प्रबंधन को बड़ी टेंशन दे दी है.
बाबर का आगे क्या होगा?
सेलेक्टरों ने हाल ही में पूर्व कप्तान बाबर आजम को विश्व कप टीम में जगह दी, लेकिन मेगा इवेंट के ड्रेस रिहर्सल के पहले मुकाबले में ही बाबर ने प्रबंधन को बड़ी टेंशन दे दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां से पाकिस्तान को दो मैच और खेलने हैं, लेकिन अब प्रबंधन की सबसे बड़ी टेंशन बाबर की फॉर्म तो है ही, लेकिन इससे ऊपर बाबर की धीमी बल्लेबाजी प्रबंधन और फैंस की आंखों में खटक गई है. वीरवार को लाहौर में पूर्व कप्तान ने 20 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के से 24 रन बनाए. और उनका स्ट्राइक-रेट 120 का रहा. इस स्ट्राइक-रेट के साथ ही बाबर फैंस के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया ने इस धीमी बल्लेबाजी को लेकर पूर्व कप्तान जमकर खरी खोटी सुनाई.
No one can troll Babar Azam better than Pakistan itself 😆— Richard Kettleborough (@RichKettle07) January 29, 2026
Angry Fan said - "He can't even play with a straight bat, and yet tries to play a reverse sweep"
BTW, Babar Azam practiced the reverse sweep and scored tons of runs in the nets, but in reality, he got out for 24(20) 😂 pic.twitter.com/PxQmQEdG5k
यह फैन भी बाबर के स्ट्राइक-रेट को लेकर सवाल उठा रहा है
🚨FLAT PITCH KING BABAR AZAM IS BACK 🚨— Sam (@Cricsam01) January 29, 2026
Tuk-tuk Babar Azam after scoring his 87th net century, came to Lahore Highway just to score 24(20) with a massive strike rate of 120🤡
- Once again Adam Zampa had a last laugh vs Babar 🤣
- What's your take 🤔pic.twitter.com/X3obnB9oo4
आप खुद देखिए..अब हम क्या कहें
Sydney sixers literally kicked Babar Azam out because of his pathetic slow batting and now he is back doing the same thing in international cricket.Imagine being a top order batsman and playing with a strike rate of 120 in 2026.Mere ghante ka king for a reason 🤡.#PAKvAUS pic.twitter.com/0x2in7AZPA— obeeto (@Obitouchiha427) January 29, 2026
फ्री-गिफ्ट फॉर बॉलर्स !
🚨 ANOTHER FAILURE FOR ZIMBU BABAR AZAM.🚨— Sam (@Cricsam01) January 29, 2026
- Babar Azam dismissed 24(20) by Australia D team bowlers.🤣
- babar can't score on Lahore flat pitch or They dream for winning world cup.🤡
- Really babar is Free gift for bowlers.😂pic.twitter.com/DsC866ab6x
T20 cricket has evolved, pitches have evolved, even Wi-Fi has evolved but Babar? Nah, still buffering.— 𝘚. 𝘏𝘢𝘴𝘩𝘪𝘳 (@Hashir_63) January 29, 2026
Bro played on a batting paradise with a 120 strike rate like it was a Test match rehearsal. Then got out to Zampa trying a reverse sweep that looked like it was downloaded… pic.twitter.com/JUa1AmnYBX
