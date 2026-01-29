विज्ञापन
PAK vs AUS 1st T20I: विश्व कप से पहले पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैच, बाबर आजम ने मैनेजमेंट को दे दी बड़ी टेंशन, फैंस ने उठाए सवाल

Pakistan vs Australia, 1st T20I: पाकिस्तान ने वीरवार को खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हारकर सभी को हैरान कर दिया

Australia tour of Pakistan, 2026: पाकिस्तान टीम में हाल ही में वापसी करने वाले बाबर आजम
Pakistan vs Australia, Fans raise question on Babar Azam: अगले महीने भारत-श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2025) के लिए सभी टीमें इस समय ड्रेस रिहर्सल मोड में हैं. जहां भारत न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) के खिलाफ  खेल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया (Pak vs Aus) के खिलाफ वीरवार को विजयी अभियान का आगाज करते हुए बता दिया कि वह मेगा इवेंट से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ रंग में है, लेकिन पाकिस्तान जीत के बावजूद खुश नहीं है क्योंकि पूर्व कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने प्रबंधन को  बड़ी टेंशन दे दी है. 

बाबर का आगे क्या होगा? 

सेलेक्टरों ने हाल ही में पूर्व कप्तान बाबर आजम को विश्व कप टीम में जगह दी, लेकिन मेगा इवेंट के ड्रेस रिहर्सल के पहले मुकाबले में ही बाबर ने प्रबंधन को बड़ी टेंशन दे दी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां से पाकिस्तान को दो मैच और खेलने हैं, लेकिन अब प्रबंधन की सबसे बड़ी टेंशन बाबर की फॉर्म तो है ही, लेकिन इससे ऊपर बाबर की धीमी बल्लेबाजी प्रबंधन और फैंस की आंखों में खटक गई है. वीरवार को लाहौर में पूर्व कप्तान ने 20 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के से 24 रन बनाए. और उनका स्ट्राइक-रेट 120 का रहा. इस स्ट्राइक-रेट के साथ ही बाबर फैंस के निशाने पर आ गए और सोशल मीडिया ने इस धीमी बल्लेबाजी को लेकर पूर्व कप्तान जमकर खरी खोटी सुनाई. 

यह फैन भी बाबर के स्ट्राइक-रेट को लेकर सवाल उठा रहा है

आप खुद देखिए..अब हम क्या कहें

फ्री-गिफ्ट फॉर बॉलर्स !

