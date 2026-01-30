Entertainment Top 5: 300 करोड़ से बॉर्डर 2 कितनी दूर, 1300 करो़ड़ की वाराणसी की रिलीज डेट, रानी की मर्दानी 3 बनेगी बॉक्स ऑफिस क्वीन

Entertainment Top 5: रानी मुखर्जी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को रिलीज हो गई है. इसके साथ ही आज सनी देओल की बॉर्डर 2 की अग्निपरीक्षा भी शुरू हो गई है क्योंकि फिल्म को अगर 500 करो़ड़ रुपये का आंकड़ा पार करना है तो ये वीकेंड इसके लिए करो या मरो वाला रहेगा. यही नहीं, एसएस राजामौली की 1300 करोड़ की बिग बजट फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है. अक्षय कुमार के फैन्स के लिए भी गुड न्यूज है, एक्टर 10 साल बाद फिर से छोटे परदे पर वापसी कर रहे हैं. धुरंधर के नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है. आइए एक नजर डालते हैं आज की एंटरटेनमेंट टॉप 5 न्यूज पर.

वाराणसी की रिलीज डेट की घोषणा | Varanasi Release Date

भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विजनरी डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित मेगा फिल्म ‘वाराणसी' की आधिकारिक रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है. मेकर्स के मुताबिक यह भव्य सिनेमाई अनुभव 7 अप्रैल 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगा. दमदार टैगलाइन “FAQLet it bang……” के साथ की गई इस घोषणा ने दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंचा दिया है. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का बजट लगभग 1300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस का खेल | Mardaani 3 Box Office Collection

रानी मुखर्जी की बहुचर्चित फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है.रानी मुखर्जी इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभा रही हैं. उनके साथ जेशु सेन गुप्ता, मिखाइल यावलकर, मलिका प्रसाद, जानकी बोदीवाला और शशि रंजन भी हैं. फिल्म का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग दो करोड़ रुपये ही हो पाया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बॉर्डर 2 की नजर 300 करोड़ पर | Border 2 Box Office Collection

सनी देओल की बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रखा है. फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपये है. लेकिन इसने पहले हफ्ते यानी की सात दिन में 244.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह फिल्म को अब 300 करो़ड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए 55 करोड़ रुपये वीकेंड पर कमाने होंगे. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म आठवें दिन 10-12 कररोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. बता दें कि बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 साल बाद टीवी पर अक्षय कुमार की वापसी | Akshay Kumar Returns on TV

अक्षय कुमार जल्द टीवी पर नया शो होस्ट करते दिखेंगे. वे सोनी टीवी के नए रियलिटी शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के होस्ट बनकर आए हैं. यह शो 27 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है और सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टीवी और सोनी लिव पर प्रसारित होता है. यह शो दुनिया के मशहूर गेम शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' का इंडियन वर्जन है. अक्षय कुमार 10 साल बाद कोई टीवी शो होस्ट कर रहे हैं. आखिरी बार उन्होंने 2017 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' में जज के रूप में टीवी पर काम किया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धुरंधर देख निराश हुए फैंस | Dhurandhar OTT

रणवीर सिंह की धुरंधर 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है. खास बात यह है कि फिल्म को तीन भाषाओं हिंदी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया है. वहीं फैंस ने ओटीटी पर आते ही फिल्म को दोबारा देखना शुरू कर दिया है. हालांकि फैंस ने एक बात नोटिस की है कि फिल्म में कट के अलावा कुछ डायलॉग को म्यूट किया गया है, जिसके चलते फैंस गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन दे रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें