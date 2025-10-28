IND vs AUS: भारत के वो 5 बल्लेबाज जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए T20I में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

India vs Australia T20I Series 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर 2025 से हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. भारतीय टीम ने खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर कुल 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 11 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 1 मैच बेनतीजा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले 5 मैचों की सीरीज से पहले बात करें हम उन 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए टी20 मैचों में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं.

विराट कोहली

लिस्ट में पहला नाम विराट कोहली का आता है. हालांकि, अब वह इस फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं. 'किंग' कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर कुल 17 मैच खेले. इस बीच वह 16 पारियों में 74.70 की औसत से 747 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले.

रोहित शर्मा

दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा काबिज हैं. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से शिरकत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर कुल 15 टी20 मुकाबले खेले. इस बीच वह 13 पारियों में 22.84 की औसत से 297 रन बनाने में कामयाब रहे. 'हिटमैन' शर्मा के नाम कंगारू जमीं पर 3 अर्धशतक दर्ज है.

शिखर धवन

तीसरे पायदान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नाम आता है. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में 9 टी20 मुकाबले खेलते हुए 8 पारियों में 33.87 की औसत से 271 रन बनाए हैं. धवन के बल्ले से इस दौरान 2 अर्धशतक निकले.

सूर्यकुमार यादव

चौथे स्थान पर मौजूदा कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में 6 टी20 मैच खेलते हुए 6 पारियों में 59.75 की औसत से 239 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं.

केएल राहुल

5वें पायदान पर भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल का नाम आता है. जिन्होंने 12 मैच की 11 पारियों में 21.45 की औसत से 236 रन ठोके हैं. राहुल के नाम कंगारू जमीन पर 3 अर्धशतक दर्ज है.

