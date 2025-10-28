विज्ञापन
विशेष लिंक

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी

8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है. कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रिफरेंस को मंजूरी दी है.

Read Time: 2 mins
Share
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी
8th Pay Commission
  • नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन और उसके नियम शर्तों को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है
  • आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी
  • आयोग अपनी सिफारिशें लगभग 18 माह के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

8th Pay Commission Latest News Hindi: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आयोग 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है.

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है. आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा. आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.

वेतन आयोग का किसको लाभ
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी. इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है. इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है. कई मंत्रालय जिनमें डिफेंस, होम, रेलवे हो गया जैसी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां से सलाह ली जाती है. इन सब सलाह मशविरा के बाद ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया गया है. 

8th Pay Commission: जिनकी सैलरी 50 हजार है, उनकी कितनी बढ़ जाएगी? फिटमैंट फैक्‍टर का कैलकुलेशन समझ लें

वेतन आयोग 18 महीने में देगा रिपोर्ट
वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है. उन्होंने बताया कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी. उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजनना प्रकाश देसाई इस कमीशन की चैयरमैन होंगी. दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है. बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है. हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा. 

8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली है सरकारी टीचर्स और प्रोफेसर की सैलरी, ऐसे करें कैल्क्यूलेट
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Union Cabinet, 8th Pay Commission, Pay Commission Latest News
Get App for Better Experience
Install Now