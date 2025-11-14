IND vs SA: 3 पर वाशिंगटन सुंदर! सबसे खास नंबर पर सबसे ज्यादा प्रयोग, गावस्कर का बयान आया सामने

जब से शुभमन गिल ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली है तब से उनके सामने टीम को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है. टीम को ट्रांजिशन के दौर से वो इसे एक मजबूत यूनिट में बदलते दिखाई दे रहे हैं. गिल की कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ उनके सामने कई चैलेंज, चुनौतियां खड़ी दिखी हैं. इंग्लैंड दौरे से लेकर अबतक गिल के सामने पेस बैटरी का बैलेंस ढूंढना, स्पिनर्स को सही वक्त पर मौका देना, विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी, बैटिंग ऑर्डर को सेटल करना और खासकर नंबर 3 का बल्लेबाज ढूंढना उनके लिए बड़ा टास्क साबित हुआ है. इंग्लैंड से लेकर अबतक टेस्ट मैचों में भारत के नंबर 3 बैटर को लेकर कई प्रयोग भी किए गए हैं.

अबतक नहीं मिला है कोई सॉलिड नंबर 3 बैटर

इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट की सीरीज में ही नंबर 3 को लेकर एक से ज्यादा प्रयोग किये गये. टेस्ट में विरेंद्र सहवाग के अलावा तिहरा शतक जमाने वाले करुण नायर से लेकर टैलेंटेड साई सुदर्शन तक आजमाये गये. लेकिन ये दोनों नंबर 3 पर पांव जमाने में कामयाब नहीं हो सके. 24 साल के साई सुदर्शन ने विंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में 7, 87 और 39 रनों की पारियां खेलीं. उससे पहले इंग्लैंड में मिले तीन टेस्ट की 6 पारियों में उन्होंने लीड्स, मैनचेस्टर और ओवल में 0, 30, 61, 0 और 38 और 11 रनों की पारियां खेलीं. 9 पारियों में 2 अर्द्धशतक और 4 बार 20 से कम स्कोर के बाद टीम मैनेजमेंट अब उनसे आगे की सोचती दिख रही है.

33 साल के करुण नायर से शानदार घरेलू सीजन के बाद बड़ी उम्मीद की जा रही थी. मगर नंबर 5, नंबर 3 और ओपनिंग तक में आजमाये जाने के बाद करुण नायर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर (खासकर टेस्ट मैचों में) पर अब विराम लगता दिख रहा है. करुण नायर ने लीड्स, बर्मिंघम, द लॉर्ड्स और ओवल पर 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57, और 17 रनों की पारियां खेलीं. यानी करुण नायर 8 पारियों में सिर्फ 1 अर्द्धशतक बना सके और टीम मैनेजमेंट ने उनसे एक तरह से तौबा कर लिया.

पहली बार 6 लेफ्ट हैंडर- वाशिंगटन सुंदर से उम्मीद

वाशिंगटन सुंदर के नंबर 3 पर आजमाये जाने को लेकर शुरुआत में कई पूर्व कॉमेन्टेटर कुछ इशारा करने में सावधानी बरत रहे हैं. STAR SPORTS कॉमेन्टेटर हर्षा भोगले ने सिर्फ इतना कहा, 'भारतीय टीम में पहली बार 6 बांये हाथ के बल्लेबाज इस्तेमाल किये जा रहे हैं.' पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा, 'हमें बताया गया है कि नंबर 3 पर लेफ्ट हैंडर वाशिंगटन सुंदर लाये गये हैं.'

वाशिंगटन सुंदर ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक अपने प्रदर्शन से सबको हैरान करते रहे हैं. अबतक खेले गए 15 टेस्ट मैचों में वाशि ने 1 नाबाद शतक और 5 अर्द्धशतकों के सहारे 45 के औसत से 761 रन बनाये हैं.

वाशिंगटन टेस्ट मैचों में वो नंबर 7-8 पर बैटिंग करते रहे हैं. लेकिन खासकर 2021 के ब्रिसबेन टेस्ट की जीत में डेब्यू मैच में 62 रन बनाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. फिर उसी साल चेन्नई और अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 और नाबाद 96 रनों की पारियां भी खेलीं. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में अर्र्धशतक और इसी साल मैनचेस्टर में 5वें नंबर पर आकर नाबाद 101 रन बनाकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर अपना भरोसा पक्का किया है. 44 फर्स्ट क्लास मैचों में उनके नाम 3 शतक और 11 अर्द्धशतक हैं. नंबर 3 पर दूसरे कई प्रयोग नहीं चलने के बाद वाशिंगटन सुंदर को टीम ने बड़ा मौका दिया है. नंबर 3 पर वाशि चल पाते हैं तो टीम मैनेजमेंट को इस मुश्किल का बड़ा हल तो मिलेगा ही तमिलनाडु के 26 साल के इस बॉलिंग ऑलराउंडर की किस्मत बदल सकती है.

नंबर 3 पर दुनिया भर में छाये रहे दिग्गज

भारत में राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा जैसे नंबर 3 बैटर्स की बेहद मजबूत परंपरा तो रही ही है. दुनिया भर में ऐसे कई नंबर 3 के बैटर्स रहे हैं जिन्होंने लोओअर ऑर्डर और कई बार तो बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह से करियर की शुरुआत की और फिर टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पर अपनी जगह पक्की करती दिखे.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने अपने पहले टेस्ट में 9वें और आखिरी टेस्ट में ओपनिंग करते हुए अपना करियर खत्म किया. विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जो रूट, केन विलियम्सन और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों ने भी मिडिल ऑर्डर से शुरुआत कर नंबर 3 पर अपना जलवा दिखाया है. अब वाशि से टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें हैं.

