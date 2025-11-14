IND vs SA: रबाडा से भी खतरनाक हैं बॉश, 17.06 की औसत से उड़ा रहे गिल्ली, तो 108.50 की औसत से ठोक रहे रन

Kagiso Rabada, India vs South Africa, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता स्थित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जा रहा है. कोलकाता टेस्ट से अफ्रीकी अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का नाम गायब है. जिसके बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतने अहम सीरीज में वह क्यों नहीं खेल रहे हैं. अगर आपका भी यही सवाल है उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

चोटिल हैं रबाडा

बताया जा रहा है कि कागिसो रबाडा चोटिल हैं. कोलकाता टेस्ट से पहले ट्रेनिंग के दौरान रबाडा की पसली में चोट लग गई थी. अफ्रीकी टीम को उम्मीद थी कि वह मैच से पहले तक फिट हो जाएंगे. मगर ऐसा न हो सका. नतीजन टीम को उनके बगैर मैदान में उतरना पड़ा है. प्रोटियाज टीम ने कोलकाता टेस्ट में उनकी जगह कॉर्बिन बॉश को मौका दिया है.

Toss Update 🪙



🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to Bat first.#TheProteas Men's fast bowler Kagiso Rabada has been ruled out of the match after sustaining a rib injury during training. 🏏



Here's how we line up for today's clash. 💪 pic.twitter.com/bREZ9vxcYd — Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 14, 2025

कॉर्बिन बॉश का टेस्ट करियर

बात करें कॉर्बिन बॉश के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक अफ्रीकी टीम के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं. इस बीच उनको 6 पारियों में 17.06 की औसत से 15 सफलता हाथ लगी है. वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने टीम के लिए 4 पारियों में 108.50 की औसत से 217 रन बनाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 1 शतक और 1 अर्धशतक दर्ज है.

कोलकाता टेस्ट के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 वॉशिंगटन सुंदर, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ऋषभ पंत (विकेटकीपर), 6 ध्रुव जुरेल, 7 रवींद्र जडेजा, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह और 11 मोहम्मद सिराज.

दक्षिण अफ्रीका: 1 एडन मार्करम, 2 रियान रिकलटन, 3 ट्रिस्टन स्टब्स, 4 टोनी डे ज़ॉर्जी, 5 तेंबा बवूमा (कप्तान), 6 काइल वेरेन (विकेटकीपर), 7 वियान मुल्डर, 8 साइमन हार्मर, 9 मार्को यानसन, 10 केशव महाराज और 11 कॉर्बिन बॉश.

