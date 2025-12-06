हुमायूं कबीर ने रख दी बाबरी मस्जिद की बुनियाद, बंगाल में समर्थकों का भारी हुजूम, जमकर हो रही नारेबाजी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आज बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया है. निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया है. इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रही. हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की.

यह कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ के दिन रखा गया है. इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति है, जिसके चलते प्रशासन ने भारी सुरक्षाबल तैनात किया है.

सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंच रही भीड़

यह समारोह दोपहर करीब 12 बजे कुरान पाठ के बाद शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग जमा हुए. लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर इस मस्जिद निर्माण के फाउंडेशन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं.

TMC ने हुमायूं कबीर को पार्टी से किया निष्कासित

इस कार्यक्रम के आयोजक हुमायूं कबीर ने दावा किया कि यह एक छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की 'एग्जैक्ट रेप्लिका' होगी. उन्होंने कहा, 'यह हमारा धार्मिक अधिकार है और हम शांति बनाए रखेंगे.' हालांकि, TMC ने कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया है.

'80 करोड़ रुपये की मदद मिली'

शिलान्‍यास समारोह में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, 'मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे. मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है. हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं होगी. मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जिसने हमें मस्जिद बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई है. मैं सरकार से एक रुपया भी नहीं लूंगा. फिर मस्जिद की पवित्रता अखंड नहीं रहेगी.'

पश्चिम बंगाल पुलिस का मिल रहा है समर्थन: कबीर

सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का समर्थन मिल रहा है. मेरी सुरक्षा की जा रही है. इसके लिए धन्यवाद देता हूं. मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को दिल से सलाम और मुबारकबाद देता हूं.

इसके बाद मंच से हुमायूं कबीर ने कहा, '2024 में मैंने घोषणा की थी कि मैं जल्द ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करूंगा. आज 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए यहां आए हैं.'

इसके अलावा बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए मालदा समेत कई जिलों से कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रैक्टर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा पहुंचे हैं. बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से कुछ मुस्लिम लोग अपने सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं. एक व्यक्ति ने कहा कि हमारी मस्जिद बनेगी.