IND vs SA: हिटमैन रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 20 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाले चौथे भारतीय और दुनिया के 14वें बल्लेबाज

Rohit Sharma Twenty Thousand International Run Record: रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बनाने के साथ ही अपने इंटरनेशनल करियर का 20000 रन पूरा कर लिया और ये मुकाम हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली के बाद चौथे भारतीय और दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित शर्मा के बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने पारी की शुरुआत बहुत ही सधे हुए अंदाज में की और फिर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की पिटाई की.

पुरुष अंतरराष्ट्रीय में 20000 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी

34357 - सचिन तेंदुलकर

27910 - विराट कोहली

24208 - राहुल द्रविड़

20000 - रोहित शर्मा

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक के 23वें वनडे शतक की बदौलत 47.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 270 रन बनाए. भारत के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत क्विंटन डी कॉक और रेयान रिकल्टन ने की. रेयान रिकल्टन बिना खाता खोले अर्शदीप सिंह की गेंद पर राहुल को कैच दे बैठे. दूसरे विकेट के लिए कप्तान टेंबा बावुमा और डी कॉक के बीच 113 रन की साझेदारी हुई. बावुमा 67 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए.

पिछले मैच में बतौर ओपनर शतक लगाने वाले एडन मार्करम को चौथे नंबर पर भेजा गया था, वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए. लगातार गिरते विकेटों के बीच क्विंटन डी कॉक ने वनडे करियर का 23वां शतक लगाया. डी कॉक ने 89 गेंद पर 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 106 रन की पारी खेली. मैथ्यू ब्रीटजके ने 24 और डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका 270 रन पर सिमट गई.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे. कुलदीप ने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट लिए. अर्शदीप सिंह और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला.