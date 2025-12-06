उन्हें अपना मन बनाना होगा... शेख हसीना के भारत में रहने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर

- जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है
- शेख हसीना को ढाका के विशेष न्यायाधिकरण ने मानवता के विरुद्ध अपराध में मौत की सजा सुनाई गई है
- जयशंकर ने भारत-बांग्लादेश संबंधों में विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है, जो उन "परिस्थितियों" से प्रभावित है, जिनके कारण उन्हें भारत आना पड़ा. हसीना पिछले साल अगस्त में भारत भाग आई थीं, जब उनका 15 साल का शासन हिंसा के दौरान समाप्त हो गया था. इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे. 78 वर्षीय हसीना को पिछले महीने ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने "मानवता के विरुद्ध अपराध" के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, क्योंकि पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार ने क्रूर कार्रवाई की थी.
एचटी लीडरशिप समिट में एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बात करते हुए, जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या हसीना "जब तक चाहें" भारत में रह सकती हैं, तो उन्होंने कहा, "यह एक अलग मुद्दा है, है ना? वह एक खास परिस्थिति में यहां आई थीं, और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें यही परिस्थिति एक कारक है. लेकिन फिर, यह एक ऐसी बात है, जिस पर उन्हें अपना मन बनाना होगा."
भारत-बांग्लादेश संबंधों पर
- नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जयशंकर ने पड़ोसी देश में एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर भारत के रुख पर जोर दिया.
- बांग्लादेश में पिछले राजनीतिक मुद्दों का ज़िक्र करते हुए, जयशंकर ने कहा, "हमने सुना है कि बांग्लादेश के लोगों, खासकर जो अब सत्ता में हैं, को पहले के चुनावों के संचालन से समस्या थी. अब, अगर मुद्दा चुनाव का है, तो सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराना होगा."
- जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के प्रति आशा व्यक्त करते हुए अपने भाषण का समापन किया और भारत की अपने पड़ोसी के प्रति लोकतांत्रिक प्राथमिकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "जहां तक हमारा सवाल है, हम बांग्लादेश को शुभकामनाएं देते हैं. एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, हम मानते हैं कि कोई भी लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जनता की इच्छा को स्वीकार करना पसंद करता है."
- विदेश मंत्री ने आगे कहा, "और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी निकलेगा, उसमें संबंधों के बारे में एक संतुलित और परिपक्व दृष्टिकोण होगा और उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे."
