उन्हें अपना मन बनाना होगा... शेख हसीना के भारत में रहने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है, जो उन "परिस्थितियों" से प्रभावित है, जिनके कारण उन्हें भारत आना पड़ा. हसीना पिछले साल अगस्त में भारत भाग आई थीं, जब उनका 15 साल का शासन हिंसा के दौरान समाप्त हो गया था. इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे. 78 वर्षीय हसीना को पिछले महीने ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ने "मानवता के विरुद्ध अपराध" के लिए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी, क्योंकि पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार ने क्रूर कार्रवाई की थी.

एचटी लीडरशिप समिट में एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बात करते हुए, जब जयशंकर से पूछा गया कि क्या हसीना "जब तक चाहें" भारत में रह सकती हैं, तो उन्होंने कहा, "यह एक अलग मुद्दा है, है ना? वह एक खास परिस्थिति में यहां आई थीं, और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें यही परिस्थिति एक कारक है. लेकिन फिर, यह एक ऐसी बात है, जिस पर उन्हें अपना मन बनाना होगा."

