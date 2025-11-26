T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान को बर्खास्त कर सकता है श्रीलंका, पाकिस्तान का दौरा बीच में छोड़ना पड़ा भारी

Sri Lanka may sack T20 captain Charith Asalanka: श्रीलंका के कप्तान चरित असलांका का पाकिस्तान का दौरा बीच में छोड़ना देश के क्रिकेट बोर्ड को नागवार गुजरा है. श्रीलंका क्रिकेट अगले साल के शुरू में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले असलांका को कप्तानी से हटा सकता है और उनकी जगह दासुन शनाका को कप्तान नियुक्त किया जा सकता है. असलांका पाकिस्तान में द्विपक्षीय वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी कर रहे थे. वह दौरा बीच में रद्द करने के पक्ष में थे और उन्होंने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती बम विस्फोट के बाद कथित तौर पर अपने कुछ साथियों को टूर्नामेंट से हटने और स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित किया था. हालांकि, श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को साफ तौर पर कहा था कि दौरा जारी रहेगा. बाद में असलांका ने बीमारी का हवाला देते हुए पाकिस्तान दौरे को बीच में छोड़ दिया था.

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को यह बात रास नहीं आई और उसने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में रुकने के लिए मना दिया गया था लेकिन बाद में घोषणा की गई कि असालंका खराब स्वास्थ्य के कारण स्वदेश लौट रहे हैं और शनाका कप्तानी संभालेंगे. चयन समिति के अध्यक्ष उपुल थरंगा ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा,"वायरल बुखार के कारण असलांका को श्रीलंका वापस लौटना पड़ा."

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या असलांका को कप्तानी से हटा दिया गया है और क्या शनाका फरवरी-मार्च में होने वाले टी-20 विश्व कप में टीम की अगुवाई करेंगे, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. वहीं इएसपीएन की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य चयनकर्ता उपुल थरंगा ने जोर देकर कहा कि कप्तानी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि चयनकर्ता बदलाव पर विचार कर रहे हैं.

थरंगा के अनुसार, टी20 में असलंका के खराब फॉर्म ने इस पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया है. जब थरंगा से पूछा गया कि क्या चयनकर्ता कप्तानी में बदलाव पर विचार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा,"इस सीरीज के बाद हमें अपने सर्वोत्तम विकल्पों पर विचार करना होगा." "विश्व कप इतना करीब होने के कारण हम बहुत बड़े बदलाव नहीं कर सकते. चयनकर्ताओं को कोच से बात करने के बाद यह निर्णय लेना होगा कि टीम के लिए सबसे अच्छा क्या है."

थरंगा ने संकेत दिया हैं कि चयनकर्ता पाकिस्तान के मौजूदा दौरे से पहले ही नेतृत्व में बदलाव पर विचार कर रहे थे. यही वजह है कि उन्होंने दासुन शनाका - जो पहले श्रीलंका की कप्तानी कर चुके हैं - को दौरे के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया था. थरंगा ने कहा,"यह हमें एक और विकल्प देने के लिए था."

थरंगा ने कहा,"अभी भी असलांका हमारे कप्तान हैं. असलांका की बीमारी के कारण ही हमने दासुन को अपना कार्यवाहक कप्तान नियुक्त किया है. चरिथ अभी भी हमारी योजनाओं में कप्तान हैं. हमने इसे बदलने का निर्णय नहीं लिया है. हमने इस विश्व कप में चरिथ को कप्तान बनाने के लिए पूरी तरह से योजना बनाई है. हम देखेंगे कि क्या होता है. हमने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है."

चरित असलांका ने अभी तक अपने आप को टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक बल्लेबाज के तौर पर स्थापित नहीं किया है. 68 पारियों में 126 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. 2025 में उनके लिए अच्छा नहीं रहा है. उन्होंने इस साल 12 पारियों में 122 की स्ट्राइक रेट के साथ केवल 156 रन बनाए हैं. असलांका की कप्तानी में श्रीलंका ने 11 मैच जीते हैं और 14 मैच हारे हैं.

