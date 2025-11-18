श्रीलंका में न्यूजीलैंड की सोलो महिला ट्रैवलर से गंदी हरकत, सेक्स की डिमांड कर सामने ही करने लगा मास्टरबेट

भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में ट्रैवल कर रही न्यूजीलैंड की एक सोलो महिला ट्रैवलर को बेहद परेशान करने वाली घटना का सामना करना पड़ा. एक स्थानीय युवक ने पहले उसका पीछा किया, फिर रास्ते में रोककर उससे सेक्स की मांग की और उसके बाद उसके सामने ही मास्टरबेट करने लगा. महिला ने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जो कि इंटरनेट की दुनिया में तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद 23 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.

स्कूटर से शख्स ने किया पीछा

महिला ने बताया कि घटना वाले दिन की शुरुआत उन्होंने समुद्र किनारे एक सुंदर सनराइज़ स्विम से की थी, लेकिन जल्द ही उनका मूड बदल गया. वीडियो में वह कहती हैं, “मेरे आगे एक स्कूटर वाला चल रहा था, जो कि बार-बार स्लो होता था, मैं उसे ओवरटेक करती थी, फिर वो स्पीड बढ़ाकर मुझे पार कर जाता था.” शुरुआत में उन्होंने उसे नज़रअंदाज़ किया, लेकिन जब युवक बार-बार सामने आने लगा, वह असहज होने लगी. उन्हें लगा कि शायद वो निकल गई हैं, लेकिन कुछ देर बाद युवक फिर सामने दिखाई दिया.

महिला के सामने ही करने लगा गंदी हरकत

शुरुआत में शख्स महिला से दोस्ताना बात कर रहा था, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल गया. महिला ने बताया कि वह रास्ते में थोड़ी देर रुककर पानी पी रही थीं तभी युवक फिर से आ पहुंचा. वहां उसने स्कूटर रोका और मुझसे बात करने लगा. हालांकि भाषा की दिक्कत थी, पर वह शुरुआत में दोस्ताना लग रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ मिनट बात करने दी. लेकिन फिर उसने पूछा कि मैं कहां ठहरी हूं और मुझे समझ आ गया कि बात किस तरफ जा रही है. इसके तुरंत बाद युवक ने सेक्स की मांग की और फिर वहीं मास्टरबेट करने लगा, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो गया.

“पूरी ट्रिप में डर लगा रहा… यकीन नहीं हुआ कि उसने ये किया”

महिला ने कहा कि जैसे ही उन्होंने ‘ना' कहा, युवक ने और भी बेहूदा व्यवहार किया. उन्होंने वीडियो में कहा, “यकीन नहीं हुआ कि उसने मुझसे ऐसा सवाल किया और ‘ना' कहने के बाद भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि मेरे सामने ये गंदी हरकत की. इस घटना के बाद मैं पूरी ट्रिप में डरी हुई रही.” उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना बताती है कि महिलाओं को “लोगों को खुश करने वाली आदत छोड़कर ऐसी स्थितियों में तुरंत और जोर से बोलने की जरूरत है.”

“सोलो ट्रैवल खूबसूरत है, लेकिन हमेशा सुरक्षित नहीं”

महिला ने वीडियो में स्वीकार किया कि इस घटना ने उनके आत्मविश्वास को झकझोर किया है. उन्होंने कहा, “मैं इस घटना को अपनी ट्रिप खराब नहीं करने दूंगी, लेकिन इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा टूट गया है. एक सोलो महिला होने की ये कीमत नहीं होनी चाहिए… ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यही हकीकत है.” इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए कैप्शन में महिला ने साफ लिखा कि यह घटना पूरे देश को जज करने का आधार नहीं है.

उन्होंने लिखा, “मैंने सोचा था इसे शेयर न करूं, लेकिन यह सोलो महिला ट्रैवल की सच्चाई है. मैं साफ करना चाहती हूं कि यह श्रीलंका की पहचान नहीं है. यहां के लोग बेहद दयालु और मददगार हैं. यह सिर्फ एक आदमी की हरकत थी, जो कि पूरे देश की नहीं.” महिला ने कहा, “यकीनन सोलो ट्रैवलिंग शानदार है, कुछ दिन आपको मजबूत बनाते हैं और सतर्क रहने की याद दिलाते हैं.”