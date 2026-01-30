विज्ञापन
Sports Evening Top 5 News: शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, रैना ने नकवी को चेताया

Sports Evening Top 5 News: स्पोर्ट्स की शाम की 5 बड़ी खबरें

Sports Evening Top 5 News: शास्त्री की बड़ी भविष्यवाणी, रैना ने नकवी को चेताया
Sports Top 5 news: प्रतिकात्मक तसवीर
बहुत ही व्यस्य कार्यक्रम और लगातार मैचों के बीच आज शुक्रवार को टीम इंडिया और क्रिकेटप्रेमियों के राहत का दिन है. लेकिन फिर भी आपके लिए जानने के लिए बहुत कुछ है. भारत कल न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलेगा. इसमें भी गंभीर को कई बातों ने टेंशन दे रखी है, तो कुछ रिकॉर्ड भी आपका इंतजार कर रहे हैं.  इन्हीं तमाम बातों को लेकर आप आज शुक्रवार की शाम तक की 5 बड़ी खबरों के बारे में जान लें. 

1. रवि शास्त्री की वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, कहा-भारत और ऑस्ट्रेलिया बना सकते हैं तीन सौ प्लस का स्कोर:

अब जबकि अगले महीने  विश्व कप शुरू होने का समय नजदीक आ रहा है, तो दिग्गजों की बयानबजाी ने गति पकड़ ली है. इसी कड़ी में रवि शास्त्री ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ICC REVEIW प्रोग्राम में कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली. प्रोग्राम में शास्त्री भारतीय टीम की दावेदारी को लेकर विस्तार से बताते हुए टीम की ताकत पर रोशनी डाली

2. सुरेश रैना ने T20 वर्ल्ड कप की धमकियों को लेकर मोहसिन नकवी को दी चेतावनी

बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से अलग होने पर सुरेश रैना निराश हैं, रैना ने माना कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है .NDTV के साथ बात करते हुए रैना ने कहा,  "जैसा कि ICC चेयरमैन ने कहा है, जो लोग भारत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करेंगे."रैना ने सुझाव दिया कि भारत न आकर, बोर्ड "बहुत कुछ खो देंगे," क्योंकि भारतीय क्रिकेट का कमर्शियल और कल्चरल महत्व बहुत ज़्यादा है.'

3. टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव 33 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, पिछले मैच में भारत को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था. अब आखिरी टी-20 मैच को भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहेगी. बता दें पांचवें टी-20 मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका होगा. सूर्या यदि आखिरी मैच में 33 रन बना लेते हैं तो उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे हो जाएंगे. अबतक सूर्या ने 97 पारियों में 2967 रन बनाए हैं

4. टी20 विश्व कप के यूएसए टीम का हुआ ऐलान, भारतीय मूल के मोनांक पटेल करेंगे कप्तानी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे करीब आठ दिन पहले यूएसए की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय मूल के खिलाड़ी मोनांक पटेल को कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम में उन 10 खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो पिछली बार भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे.

5. IND vs NZ, 5th T20I: T20 WC से पहले आखिरी मौका, इन दो पहलुओं पर टेंशन खत्म करना चाहेगी टीम इंडिया

शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज को सुनिश्चित अजेय बढ़त पर सवार टीम टीम इंडिया पांचवें और आखिरी मुकाबले में शनिवार को तिरुवनंतपुरम में मेहमान न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. विश्व कप की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने तमाम बॉक्स टिक  कर लिए हैं. लेकिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की फिटने, संजू सैमसन वो दो पहलू हैं, जो भी सिर दर्द बनने हुए हैं. सैमसन शुरुआती चारों मैचों में प्लाप रहे हैं, दो वहीं अक्षर चोट के कारण एक भी मैच नहीं खेल सके हैं. ऐसे में आखिरी मुकाबले पर गंभीर का जोर इन्हीं दो टेंशन को खत्म करने पर होने जा रहा है. 

