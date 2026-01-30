विज्ञापन
दिवंगत अजित पवार की जगह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, कल लेंगी शपथ

दिवंगत अजित पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी. सुनेत्रा शनिवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी. शुक्रवार को एनसीपी नेताओं की बैठक में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया.

अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम होंगी.
मुंबई/पुणे:

Sunetra Pawar Deputy CM Oath: NCP के दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की अगली डिप्टी सीएम होंगी. सुनेत्रा शनिवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी. बुधवार को बारामती के पास हुए प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले उत्तराधिकारी की तलाश चल रही थी. शुक्रवार को एनसीपी नेताओं की बैठक में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया. जिसे पार्टी नेताओं द्वारा कहे जाने के बाद सुनेत्रा ने स्वीकार कर लिया है. सुनेत्रा पवार शनिवार शाम महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी.

बैठक के बाद बताया गया कि शनिवार दोपहर 2 बजे विधानभवन में एनसीपी विधायकों की बैठक होगी. जिसके बाद शाम को सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा.

एनसीपी नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक

शनिवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं की आपातकालीन बैठक शुक्रवार को हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस महत्वपूर्ण बैठक में एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और सुनेत्रा पवार में चर्चा कर रहे हैं. बैठक में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार ली. 

बैठक में पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर भी मंथन

इस बैठक में कैबिनेट में मंत्रियों के चयन और उनके विभागों पोर्टफोलियो के आवंटन को लेकर गहन मंथन किया जा रहा है. एनसीपी नेताओं की इस चर्चा के बाद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संवाद करेंगे. मुख्यमंत्री के साथ अंतिम निर्णय होने के बाद ही कल होने वाले विधायक दल की बैठक और दूसरे कार्यक्रम के सटीक समय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

पूर्व मंत्री की बहन, दिवंगत डिप्टी सीएम की पत्नी हैं सुनेत्रा

छगन भुजबल का यह हिंट बता रहा है कि सुनेत्रा पवार ही एनसीपी विधायक दल का नेता चुनी जाएगी. एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाली सुनेत्रा पवार, पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल की बहन और दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं. हालांकि वे लंबे समय तक सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने बारामती में सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से अपनी एक मजबूत जमीन तैयार की.

