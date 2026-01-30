IND vs NZ, 5th T20I: T20 WC से पहले आखिरी मौका, इन दो पहलुओं पर टेंशन खत्म करना चाहेगी टीम इंडिया

IND vs NZ 5th T20I: संजू सैमसन को उम्मीद होगी कि घरेलू दर्शकों का जोश उनके खेल को बेहतर बनाएगा, जबकि भारत शनिवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में अपनी टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को खत्म करते समय अक्षर पटेल की फिटनेस को लेकर चिंतित है. विशाखापत्तनम में चौथे टी20I में भारत एक्सपेरिमेंटल मोड में था, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का इस्तेमाल किए बिना पांच मुख्य गेंदबाजों के साथ खेला गया. यह प्लान कामयाब नहीं हुआ और मेजबान टीम हार गई, हालांकि इस हार से सीरीज के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसे भारत पहले ही जीत चुका है.

जैसा कि इस सीरीज में होता रहा है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में फिर से कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं और मैनेजमेंट पिछले दो मैचों में आराम देने के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दे सकता है.

बैटिंग डिपार्टमेंट में शायद ज्यादा बदलाव न हों, लेकिन मैनेजमेंट सैमसन पर नज़र रखेगा. एक शानदार बल्लेबाज होने के बावजूद, सैमसन अब दुनिया भर का दबाव अपने कंधों पर महसूस कर रहे हैं. रनों की कमी से ज़्यादा, थिंक-टैंक उनकी बैटिंग में हाल ही में आई तकनीकी कमियों और उसके बाद आत्मविश्वास में कमी को लेकर चिंतित होगा.

ICC टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, उससे पहले भारी बैक-फुट और गलत बैट स्विंग में कुछ बड़े सुधार की ज़रूरत हो सकती है. चूंकि सैमसन इस बड़े इवेंट में अहम ओपनिंग स्लॉट के लिए दावेदार हैं, इसलिए इस खराब दौर को आखिरी स्टेज तक नहीं पहुंचने दिया जा सकता, लेकिन अपने होम टाउन में, प्यारे फैंस के सपोर्ट से, सैमसन एक सुपरस्टार हैं, यह उस वीडियो से साफ था जिसे BCCI ने टीम के आने के बाद शेयर किया था.

कप्तान सूर्यकुमार यादव को एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय 'चेट्टा' (बड़े भाई) के लिए रास्ता साफ करते हुए देखा गया, जहां सैकड़ों फैंस लोकल फेवरेट और उनके साथियों की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे थे. किशन और अक्षर पर फोकस ईशान किशन सैमसन के लिए एक अहम बैकअप ऑप्शन हैं और इस सीरीज में अच्छी फॉर्म में रहे हैं, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज को पिछले मैच में एक अज्ञात चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा था.

ऑलराउंडर अक्षर भी नागपुर में पहले टी20I में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं. हालांकि, बाएं हाथ के स्पिनर ने विशाखापत्तनम में चौथे मैच से पहले नेट्स पर कुछ गेंदें फेंकी थीं.

जीत का सिलसिला व्यक्तिगत स्थितियों से परे, टीम के लक्ष्य भी हासिल करने हैं. आधुनिक क्रिकेट में, मैचों या सीरीज़ के बीच टर्नअराउंड टाइम काफी कम होता है, और भारत 7 फरवरी को मुंबई में T20 वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलेगा. इसलिए, किसी भी हाल में, भारत इसे एक डेड रबर मैच के तौर पर नहीं लेगा. 4-1 के बड़े अंतर से जीत स्टाइल, ताकत और गहराई से भरी टीम का आत्मविश्वास और बढ़ाएगी. ठीक यही कीवी टीम नहीं चाहेगी.

पहले तीन मैचों में वे भारत के हमले के सामने बेबस दिखे, लेकिन विशाखापत्तनम में मेजबान टीम के बड़े खिलाड़ियों को चुप कराने का तरीका ढूंढ लिया. एक बार जब उन्होंने अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया, तो मेहमान गेंदबाज शिवम दुबे की तूफानी पारी के बावजूद बाकी बल्लेबाजी यूनिट को रोकने में कामयाब रहे. अब उन्हें पता है कि यह भारतीय टीम बिल्कुल अजेय नहीं है और 3-2 का अंतर उन्हें आने वाले बड़े असाइनमेंट से पहले एक अच्छी मानसिक स्थिति में रखेगा.

पिच का महत्व ग्रीनफील्ड स्टेडियम एक हाई-स्कोरिंग वेन्यू है जिसकी पिच सपाट है, और भारत ने यहां खेले गए अपने चार T20 मैचों में से तीन जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच भी शामिल है. लेकिन जैसा कि कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, कीवी टीम अब जानती है कि भारत को हराने के लिए क्या करना होगा, और इससे एक रोमांचक मुकाबला होना चाहिए. ओपनर टिम सीफर्ट के आने से न्यूजीलैंड के टॉप-ऑर्डर में काफी फायर पावर आई है.

वे बेहतर गेंदबाजी प्रदर्शन की भी उम्मीद कर रहे होंगे, जिसके लिए एक्सप्रेस पेसर लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में शामिल किया जा सकता है, लेकिन यह उनकी फिटनेस पर निर्भर करता है.

टीम भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई. न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, ज़ैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन.

मैच शाम 7 बजे शुरू होगा.