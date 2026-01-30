T20 World Cup 2026: यूएसए की टीम का हुआ ऐलान, भारतीय मूल का खिलाड़ी बना कप्तान

ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे करीब आठ दिन पहले यूएसए की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. भारतीय मूल के खिलाड़ी मोनांक पटेल को कप्तान बनाया गया है. चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम में उन 10 खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो पिछली बार भी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. इसके अलावा दो नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं. जिन्हें पहली बार टीम में मौका मिला है. इन दोनों खिलाड़ियों का नाम मोहम्मद मोहसिन और शेहान जयसूर्या है. शुभम रंजाने भी टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं. रंजाने को वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करने का मौका मिल चुका है. मगर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब भी डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं.

एंड्रीज गौस और नेत्रवालकर पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें

पिछले टी20 वर्ल्ड कप में विकेटकीपर बल्लेबाज एंड्रीज गौस और तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवालकर ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया था. इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों की नजर उनपर टिकी रहेगी. अगर ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से अपने पुराने लय में नजर आते हैं तो यूएसए की टीम लोगों को चौंका सकती है.

10 players from 2024 edition return to feature for USA at the ICC Men's #T20WorldCup 2026 in India & Sri Lanka 👌https://t.co/vomZBi8JZ2 — ICC (@ICC) January 30, 2026

भारत के साथ है पहला मुकाबला

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण में यूएसए की टीम का पहला मुकाबला सात फरवरी को भारत के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद टीम 10 फरवरी को पाकिस्तान का सामना करेगी. पिछली भिड़ंत में यूएसए ने पाकिस्तान को धुल चटाया था. लीग चरण में अगले दो मैच उसके 13 और 15 फरवरी को नीदरलैंड्स एवं नामीबिया के साथ हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यूएसए की 15 सदस्यीय टीम

मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कमाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्टुश केनजिगे, शैडली वान शल्कविक, सौरभ नेत्रवालकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन और शुभम रंजाने.

