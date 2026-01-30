IND vs NZ, 5th T20I: टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव 33 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

IND vs NZ, 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, पिछले मैच में भारत को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था. अब आखिरी टी-20 मैच को भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहेगी. बता दें पांचवें टी-20 मैच में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास इतिहास रचने का मौका होगा. सूर्या यदि आखिरी मैच में 33 रन बना लेते हैं तो उनके नाम टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे हो जाएंगे. अबतक सूर्या ने 97 पारियों में 2967 रन बनाए हैं.

टूटेगा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

बता दें कि टी-20 इंटरेनशेनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने के मामले में सूर्या, रोहित शर्मा से आगे निकल जाएंगे. सूर्या यदि पांचवें टी-20 में 33 रन बना लेते हैं तो उनके नाम 98 पारी में 3000 रन पूरे हो जाएंगे. ऐसा कर सूर्या एक और एरॉन फिंच की बराबरी करेंगे तो वहीं, रोहित से आगे निकल जाएंगे. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में 3000 रन 108 पारी में पूरे किए थे.

Photo Credit: @sky_63_mr_t20i/X

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन

मोहम्मद रिजवान- 79 पारी

विराट कोहली- 81 पारी

बाबर आजम- 81 पारी

मुहम्मद वसीम- 84 पारी

एऱॉन फिंच- 98 पारी

वीरनदीप सिंह- 98 पारी

इन खिलाड़ियों से आगे निकल सकते हैं सूर्या

मार्टिन गप्टिल- 101 पारी

डेविड वॉर्नर - 102 पारी

जोस बटलर- 106 पारी

रोहित शर्मा- 108 पारी

पॉल स्टर्लिंग- 113 पारी

नंबर 4 पर सबसे ज्यादा छक्के

इसके अलावा सूर्या टी-20 में नंबर 4 पर खेलते हुए 200 छ्क्के पूरा करने से सिर्फ एक छक्के दूर हैं. सूर्यकुमार यादव ने अभी तक 199 छक्के लगाए हैं. एक छक्का लगाते ही सूर्या नंबर 4 पर 200 छक्के पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में अभी तक उनके नाम बतौर कप्तान 49 छक्के दर्ज हैं, एक छक्का लगाते ही सूर्या कप्तान के तौर पर टी20 इंटरनेशनल में 50 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.