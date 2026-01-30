सुरेश रैना ने T20 वर्ल्ड कप की धमकियों को लेकर मोहसिन नकवी को दी चेतावनी

Suresh Raina on Mohsin Naqvi : बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से अलग होने पर सुरेश रैना निराश हैं, रैना ने माना कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है. एक टीम तौर पर बांग्लादेश निराश होगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारत की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती थी और यहां आकर यह टीम बेहतर खेल दिखा सकती था. NDTV के साथ बात करते हुए रैना ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर अपनी राय दी है.

रैना ने कहा "मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ- हमने सुरक्षा दी, सब कुछ था. मुझे लगता है कि यह उनकी गलती है. अगर वे भारत आते, तो बात अलग होती क्योंकि बांग्लादेश की टीम बहुl मज़बूत है. उनके स्पिनर हालात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है."

मोहसिन नकवी पर भड़के सुरेश रैना

इसके साथ-साथ सुरेश रैना ने पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर भी बयान दिया है और माना है कि पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है वह बिल्कुल बचकाना है. NDTV के साथ बात करते हुए रैना ने कहा, "जैसा कि ICC चेयरमैन ने कहा है, जो लोग भारत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करेंगे."रैना ने सुझाव दिया कि भारत न आकर, बोर्ड "बहुत कुछ खो देंगे," क्योंकि भारतीय क्रिकेट का कमर्शियल और कल्चरल महत्व बहुत ज़्यादा है"

रैना ने PCB चीफ मोहसिन नकवी को सीधा मैसेज दिया, जो कुछ समय से T20 वर्ल्ड कप से हटने की बात कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से हटने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि ऐसा कदम उठाने पर ICC सख्त कार्रवाई कर सकता है.

2 फ़रवरी का पाक क्रिकेट का कार्यक्रम तय

इस बीच पीसीबी ने अपनी टी-20 वर्ल्ड कप टीम के 2 फ़रवरी की सुबह कोलंबो रवाना होने का कार्यक्रम तय कर दिया है जिससे टूर्नामेंट या 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले के बहिष्कार की किसी भी संभावना पर लगभग विराम लग गया है.

पीसीबी ने की थी पीएम से मुलाक़ात

तीन दिनों पहले 26 जनवरी को पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इस्लामाबाद में ख़ास मुलाक़ात कर सोशल मीडिया पर अपनी टीम के टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने पर शुक्रवार से सोमवार तक फ़ैसला लेने की बात कर पूरी क्रिकेट की दुनिया को सकते में डाल दिया.