Smriti-Palash Love Story: हल्दी, मेहंदी से लेकर संगीत समारोह की 20 तस्वीरें, ऐसे शुरू हुई थी लव स्टोरी

Smriti Mandhana and Palash Muchhal's Wedding Celebrations: महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाली हैं 23 नंवबर को बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी होने वाली है. उससे पहले शादी की रस्में शुरू हो चुकी है. हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई है. सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफी वायरल हो रही है.

ऐसे शुरू हुई थी मंधाना और मुच्छल की लव स्टोरी

मंधाना और मुच्छल के बीच रोमांस 2019 में शुरू हुआ था. दोनों मुंबई के क्रिएटिव सर्कल में कॉमन दोस्तों के ज़रिए मिले थे, और जल्द ही उनके बीच एक मज़बूत कनेक्शन बन गया. अपने-अपने करियर के हाई-प्रोफ़ाइल नेचर के बावजूद, जिसमें स्मृति इंडियन क्रिकेट में एक लीडिंग हस्ती थीं और पलाश बॉलीवुड म्यूज़िक में एक जानी-मानी हस्ती थे, उन्होंने अपने रिश्ते को चुपचाप आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया, इसे कई सालों तक मीडिया की लाइमलाइट से दूर रखा क्योंकि उन्होंने एक मज़बूत नींव बनाई थी.

चुपचाप डेडिकेशन के इस समय ने दोनों को अपने प्रोफ़ेशनल कामों पर पूरा ध्यान देने दिया. जुलाई 2024 तक, जब उनकी पांचवीं एनिवर्सरी थी, तब इस कपल ने एक सिंपल लेकिन दिल से लिखे सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने रिश्ते को पब्लिकली किया था. इस कदम ने उनके लिए एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दिया, जिसमें उनकी प्राइवेट ज़िंदगी उनकी पब्लिक पर्सनैलिटी के साथ जुड़ गई.

उनकी लव स्टोरी एक-दूसरे को दिए जाने वाले गहरे सपोर्ट के लिए जानी जाती है, जिसका उदाहरण हाल ही में खत्म हुए विमेंस ODI वर्ल्ड कप में स्मृति की शानदार जीत के बाद पलाश का बड़ा जेस्चर है.

इसी हफ्ते पलाश मुच्छल ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को शादी के लिए प्रपोज किया था. ये मैदान स्मृति के लिए बहुत खास है क्योंकि यहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत हासिल की थी और महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था.

बता दें कि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को इंदौर में होने वाली है. दोनों एक दूसरे को बीते 6 साल से डेट कर रहे हैं और अब भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने के बाद कपल ने शादी का आधिकारिक एलान किया है.