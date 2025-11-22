विज्ञापन

स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी का अनदेखा वीडियो आया सामने, अपनी टीम के साथ डांस करती दिखीं होने वाली दुल्हनिया

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरके, वहीं क्रिकेटर की ब्राइड स्क्वॉड भी 'झूमे जो पठान' पर डांस करती हुई नजर आई.

स्मृति मंधाना ने हल्दी सेरेमनी में सहेलियों के साथ किया डांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं. बीते शुक्रवार को दोनों की हल्दी सेरेमनी रखी गई, जिसकी वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हल्दी की एक नई वीडियो सामने आई है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हल्दी सेरेमनी में बॉलीवुड के गानों पर झूमते नजर आ रहे हैं. वहीं कुछ वीडियो में पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना एक साथ डांस करते दिख रहे हैं.

पेशे से ट्रेनर उमेश कांबले ने अपने इंस्टाग्राम पर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी का अनदेखा वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में पलाश मुच्छल पिचकारी लेकर दूसरों पर रंग डाल रहे हैं और सबके चेहरे पर हल्दी लगी है. स्मृति और पलाश के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही है.

इससे पहले स्मृति मंधाना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें वे अपनी भारतीय महिला क्रिकेटर टीम के साथ दिख रही थीं. वीडियो में सभी स्मृति से पूछते हैं कि "ऐ भाई, हुआ क्या," जिसके बाद संजय दत्त स्टाइल में अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते हुए स्मृति कहती है, "सूट सिलवा लो, समझो हो ही गया."

वहीं, इसी हफ्ते पलाश मुच्छल ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को शादी के लिए प्रपोज किया था. ये मैदान स्मृति के लिए बहुत खास है क्योंकि यहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत हासिल की थी और महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था.

बता दें कि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को इंदौर में होने वाली है. दोनों एक दूसरे को बीते 6 साल से डेट कर रहे हैं और अब भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने के बाद कपल ने शादी का आधिकारिक एलान किया है.

