जब शाहरुख, पूजा, मनीषा, जूही, श्रीदेवी, रवीना ने रिजेक्ट की ये फिल्म, अनिल कपूर ने लिया ऑफर, जीते 7 बड़े अवार्ड

90 के दशक में कई फिल्में आईं. कोई हिट हुई तो कोई फ्लॉप. लेकिन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ कर ही ये अंदाजा कहां लगाया जा सकता है कि वो बॉक्स ऑफिस पर क्या गुल खिलाएगी. ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था, जिसे फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों जैसे शाहरुख खान, पूजा भट्ट, मनीषा कोईराला, जूही चावला, श्रीदेवी और रवीना टंडन तक ने ठुकरा दिया था. किसी को डेट्स नहीं मिलीं, किसी को रोल पसंद नहीं आया, तो किसी ने स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया. लेकिन बॉक्स ऑफिस का खेल देखिए जिस फिल्म को आधा दर्जन सितारों ने ना कह दिया. उसी ने आगे चलकर 90s के सिनेमा को एक नई पहचान दी और फिल्म के एक्टर ने कई अवॉर्ड जीत लिए.

सिर्फ 3 महीने में पूरी हुई शूटिंग

प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी ये फिल्म है विरासत, जो अपने समय में कई मायनों में अलग साबित हुई. जहां आजकल फिल्मों की शूटिंग एक साल से ज्यादा चलती है, वहीं इस फिल्म की पूरी शूटिंग सिर्फ 3 महीने में निपटा दी गई. और वो भी इतने शानदार नतीजों के साथ. ये फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी है जो विदेश से पढ़ाई कर अपने गांव लौटता है और वहां उसे परिवार, समाज और परंपराओं के बीच फंसे रिश्तों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में अहम भूमिका निभाई अनिल कपूर ने. उनके साथ दिखीं तब्बू और लव इंटरेस्ट बनी पूजा बत्रा. अनिल कपूर ने इस भूमिका को इतनी गहराई और ईमानदारी से निभाया कि वो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे. तब्बू, अमरीश पुरी और मिलिंद गुनाजी के साथ उनकी कैमिस्ट्री और एक्टिंग भी फिल्म की खूबसूरती बढ़ाती है.

फिल्म को मिले 7 फिल्मफेयर अवार्ड

करीब 4.5 करोड़ रु. के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में लगभग 11 करोड़ नेट और करीब 19 करोड़ रु. ग्रॉस कमाए, जो 90s में किसी बड़ी सुपरहिट से कम नहीं था. फिल्म के गाने ‘पायलें रुनझुन' और ‘तारे हैं बाराती' आज भी शादी और फंक्शन्स में सुनाई दे ही जाते हैं. इस फिल्म ने 7 बड़े अवॉर्ड जीते. IMDb पर भी इसकी रेटिंग आज लगभग 7.4 है. आप इसे आज भी प्राइम वीडियो, Zee5 और यूट्यूब पर देख सकते हैं.