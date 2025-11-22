IND vs SA LIVE, 2nd Test, Day 1: गुवाहाटी टेस्ट का आगाज हो चुका है. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. एडन मारक्रम के साथ रायन रिकलटन पारी का आगाज कर रहे हैं. शुरूआती ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाज उनके धैर्य की कड़ी परिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं.

गुवाहाटी टेस्ट दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम की कोशिश है कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी के साथ समाप्त करे, जबकि विपक्षी टीम का प्रयास है कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-0 के साथ अपने नाम करे. (Live Cricket Score)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवनः

भारत : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.

दक्षिण अफ्रीका: एडन मारक्रम, रायन रिकलटन, वियान मुल्डर, टेम्बा बवूमा (कप्तान), टॉनी डीज़ॉर्ज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

