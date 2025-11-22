IND vs SA LIVE, 2nd Test, Day 1: गुवाहाटी टेस्ट का आगाज हो चुका है. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. एडन मारक्रम के साथ रायन रिकलटन पारी का आगाज कर रहे हैं. शुरूआती ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाज उनके धैर्य की कड़ी परिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं.
गुवाहाटी टेस्ट दोनों टीमों के लिए काफी अहम है. भारतीय टीम की कोशिश है कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी के साथ समाप्त करे, जबकि विपक्षी टीम का प्रयास है कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को 2-0 के साथ अपने नाम करे. (Live Cricket Score)
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवनः
भारत : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.
दक्षिण अफ्रीका: एडन मारक्रम, रायन रिकलटन, वियान मुल्डर, टेम्बा बवूमा (कप्तान), टॉनी डीज़ॉर्ज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.
South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 2nd Test Match Day 1, Straight from ACA Stadium Guwahati
IND vs SA LIVE Score: शुरू हुआ रोमांच, मारक्रम और रिकलटन के धैर्य की परिक्षा ले रहे हैं भारतीय गेंदबाज
गुवाहाटी टेस्ट का आगाज हो चुका है. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. एडन मारक्रम के साथ रायन रिकलटन पारी का आगाज कर रहे हैं. शुरूआती ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाज उनके धैर्य की कड़ी परिक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं.
IND vs SA LIVE Score:बॉश की छुट्टी, मुथुसामी की हुई वापसी, टॉस के बाद बवूमा का बयान
दक्षिण अफ्रीका कप्तान बवूमा ने टॉस जीतने के बाद कहा यह एक नया मैच और नया दिन है. टीम नई शुरुआत करना चाहेगी. विकेट अच्छी नजर आ रही है. उनकी टीम स्कोरबोर्ड पर अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहेगी. टीम एक बदलाव हुआ है. मुथुसामी की वापसी हुई है. बॉश यह मैच नहीं खेल रहे हैं.
IND vs SA LIVE Score: टॉस हारने के बाद पंत ने विकेट के मिजाज पर तोड़ी चुप्पी
टॉस के बाद भारतीय कप्तान पंत ने कहा कि उनके लिए यह पल बेहद ही गौरवपूर्ण है. इस पल के लिए वह BCCI के शुक्रगुजार हैं. टीम का माहौल अच्छा है. बल्लेबाजी के लिए विकेट अच्छी नजर आ रही है. टीम में 2 बदलाव हुए हैं. गिल और अक्षर पटेल बाहर हो गए हैं, जबकि साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी हुई है.
IND vs SA LIVE Score: दूसरे टेस्ट में भी बेहद तगड़ी नजर आ रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका: एडन मारक्रम, रायन रिकलटन, वियान मुल्डर, टेम्बा बवूमा (कप्तान), टॉनी डीज़ॉर्ज़ी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, मार्को यानसन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर और केशव महाराज.
IND vs SA LIVE Score: सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी की प्लेइंग इलेवन में हुई वापसी
भारत : यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत (कप्तान), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह.
IND vs SA LIVE Score:टेम्बा बावुमा ने जीता टॉस, अफ्रीका ने लिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (22 नवंबर 2025) से असम के गुवाहाटी स्तिथ बारसापारा स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.