'तेनु लेके मैं जावांगा......' स्मृति मंधाना ने संगीत नाइट में जमाया रंग, दिए ऐसे एक्सप्रेशन की फैन्स भी हुए मुरीद; VIDEO VIRAL

Smriti Mandhana and Palaash Muchhal Dance video: बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल के भाई और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं. आज दोनों की शादी होने वाली है. शादी से पहले संगीत समारोह में स्मृति मंधाना ने जमकर डांस किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसके अलावा संगीत नाइट का एक और मजेदार पल भी सामने आया, जब पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्मृति मंधाना के लिए एक स्पेशल ग्रुप डांस करती नजर आई. सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल है.

इसी हफ्ते पलाश मुच्छल ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये मैदान स्मृति के लिए बहुत खास है क्योंकि यहीं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत हासिल की थी और महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था.

बता दें कि म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को इंदौर में होने वाली है. दोनों एक दूसरे को बीते 6 साल से डेट कर रहे हैं और अब भारत को वनडे वर्ल्ड कप जिताने के बाद कपल ने शादी का आधिकारिक एलान किया है.