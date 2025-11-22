विज्ञापन
विशेष लिंक

22 साल की लड़की ने 16वीं मंजिल से लगाई छलांग, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसायटी में दोस्तों के साथ फ्लैट में रहती थी

22 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक, युवती एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी.

Read Time: 2 mins
Share
22 साल की लड़की ने 16वीं मंजिल से लगाई छलांग, ग्रेटर नोएडा की नामी सोसायटी में दोस्तों के साथ फ्लैट में रहती थी
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां मिग्सन ट्विंस सोसाइटी में 22 वर्षीय युवती ने 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के मुताबिक, युवती एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और वो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में रह रही थी. इस घटना के समय युवती ने किसी से फोन पर बात की थी, जिसके तुरंत बाद उसने बालकनी से छलांग लगा दी.

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, फिलहाल इस आत्महत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है. हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि कॉल डिटेल्स और युवती के निजी जीवन से जुड़े पहलुओं की जांच-पड़ताल की जा रही है.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Greater Noida Girl Suicide, UP News, Noida Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com