आंध्र प्रदेश : कॉलेज हॉस्टल में 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा की खुदकुशी

खुदकुशी करने वाली छात्रा बेवनापल्ली गांव की रहने वाली थी और बीएससी नर्सिंग के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी

आंध्र प्रदेश के कुप्पम स्थित पी.ई.एस. कॉलेज के हॉस्टल से एक दर्दनाक घटना सामने आई. जहां 19 वर्षीय नर्सिंग छात्रा ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. छात्रा बेवनापल्ली गांव की रहने वाली थी और बीएससी नर्सिंग के दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी. पुलिस के अनुसार, छात्रा गुरुवार देर शाम कथित मानसिक तनाव के चलते हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूद गई. गंभीर चोट लगने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप और कॉलेज पर सवाल

मृतका के परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि छात्रा को समय पर मानसिक और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला. इस घटना ने कॉलेज परिसर में छात्रों और स्टाफ के बीच दहशत फैला दी है. मामले के बाद अभिभावकों ने छात्रावासों में सुरक्षा और निगरानी को लेकर गंभीर चिंता जताई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है.

