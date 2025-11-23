कौन है ट्रंप जूनियर की गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन जिन्होंने उदयपुर की शादी में मचाया हुआ है धमाल

राजस्थान के उदयपुर में इन दिनों एक शाही शादी का जश्न चल रहा है, जिसमें बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक शामिल हैं. इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन. दोनों ने नेत्रा मंटेना और वंसी गादिराजू की शादी में मेहमान बनकर शिरकत की है. बेटिना एंडरसन का नाम 2024 से ट्रंप जूनियर के साथ जुड़ा हुआ है. दोनों को पहली बार अगस्त 2024 में साथ देखा गया था और फिर दिसंबर में फ्लोरिडा के पाम बीच में हाथों में हाथ डाले घूमते हुए.

आखिर कौन हैं बेटिना एंडरसन?

बेटिना का जन्म दिसंबर 1986 में हुआ था. वह फ्लोरिडा के पाम बीच में पली-बढ़ीं. उनके पिता हैरी लॉय एंडरसन जूनियर अमेरिका में सबसे कम उम्र के बैंक अध्यक्ष बने थे. बेटिना ने फैशन वीक डेली को बताया था कि उनकी मां हमेशा उनकी प्रेरणा रही हैं.

उदयपुर की इस शादी में क्यों हो रही है चर्चा

उदयपुर की इस शादी में बेटिना ने गोल्डन लहंगा-चोली पहनकर सबका ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बॉलीवुड गाने ‘झुमका गिरा' पर ठुमके लगाती दिख रही हैं. इस संगीत सेरेमनी को करण जौहर ने होस्ट किया और रणवीर सिंह ने ट्रंप जूनियर और बेटिना को अपनी फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के गाने ‘व्हाट झुमका?' पर डांस करवाया. रणवीर ने खुद भी ‘आंख मारे' और ‘अपना टाइम आएगा' पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी.

नेत्रा मंटेना, अरबपति पद्मजा और राम राजू मंटेना की बेटी हैं. दूल्हे वंसी गादिराजू सुपरऑर्डर के को-फाउंडर और सीटीओ हैं और फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल हो चुके हैं.

शादी में करीब 600 मेहमान हो रहे हैं शामिल

शादी में करीब 600 मेहमान शामिल हो रहे हैं. लीला पैलेस, जेना महल और जगमंदिर पैलेस जैसे प्रतिष्ठित स्थलों पर तीन दिनों तक जश्न चलेगा. इंटरनेशनल पॉप स्टार जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी परफॉर्म करने वाले हैं.

यह शादी 23 नवंबर की शाम को होने वाले भव्य रिसेप्शन के साथ संपन्न होगी. फिलहाल सोशल मीडिया पर बेटिना एंडरसन और ट्रंप जूनियर का डांस सबसे ज्यादा चर्चा में है.