स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की संगीत सेरेमनी आज, फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजा वेन्यू

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Sangeet Ceremony: भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी और सांगली की बेटी स्मृति मंधाना इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. स्मृति की शादी संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ सांगली के समडोली रोड पर बने मंधाना फार्म हाउस में धूमधाम से मनाई जा रही है. पिछले दो दिनों से शादी की रस्में लगातार चल रही हैं. कल स्मृति की हल्दी की रस्म पूरी हुई, जिसमें परिवार और करीबियों ने मिलकर खुशियां मनाईं. आज दिन में उपहार देने और लेने के कुछ पारंपरिक कार्यक्रम होंगे. इसके बाद शाम को शानदार संगीत सेरेमनी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है.

संगीत की पूरी हुईं तैयारियां

मंधाना फार्म हाउस को फूलों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. घर के बाहर और अंदर पूरा माहौल शादी की खुशियों से भरा हुआ है. दूल्हा पलाश मुच्छल, उनकी बहन और मशहूर सिंगर पलक मुच्छल, और उनके माता-पिता भी समारोह में शामिल होने के लिए फार्म हाउस पहुंचे चुके हैं. दोनों परिवारों की मौजूदगी से शादी का माहौल और भी खास हो गया है.

भव्य होगा स्मृति-पलाश का संगीत कार्यक्रम

सांगली में यह शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोग भी इस बड़े समारोह को लेकर काफी उत्साहित हैं. बताया जा रहा है कि शाम का संगीत कार्यक्रम बहुत ही भव्य होगा, जिसमें दोनों परिवारों की तरफ से खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी. स्मृति मंधाना की शादी ने पूरे सांगली में खुशियों का माहौल बना दिया है. फैंस और लोग स्मृति के इस नए जीवन की शुरुआत पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं.