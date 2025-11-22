विज्ञापन

स्मृति मंधाना के हाथों पर रची सजना के नाम की मेहंदी, शामिल हुए फिल्म और क्रिकेट स्टार्स- देखें PICS

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की मेहंदी सेरमनी बेहद धूमधाम से हुई, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस खास मौके की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्मृति मंधाना के हाथों पर रची सजना के नाम की मेहंदी, शामिल हुए फिल्म और क्रिकेट स्टार्स- देखें PICS
Smriti-Palash की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें वायरल
नई दिल्ली:

Smriti Mandhana Mehandi Photos: बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी की रस्में इन दिनों सुर्खियों में हैं. कपल की मेहंदी सेरमनी बेहद धूमधाम से हुई, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस खास मौके की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं. मेहंदी के दिन स्मृति मंधाना ने पर्पल कलर का ट्रेडिशनल लहंगा पहन रखा था, जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ पेयर किया था. उनका यह रॉयल लुक सभी का ध्यान खींच रहा था. उनके चेहरे की चमक और मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

Latest and Breaking News on NDTV

दूल्हे बने पलाश मुच्छल व्हाइट शेरवानी और गोल्डन वेस्ट कोट में नजर आए. उनका यह लुक बेहद क्लासी लग रहा था. एक्टर नंदीश संधू ने कपल के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे.

Latest and Breaking News on NDTV

एक रोमांटिक फोटो में पलाश, स्मृति को अपनी बाहों में थामे हुए नजर आए, जो इस सेरमनी का सबसे प्यारा मोमेंट था.

Latest and Breaking News on NDTV

पलाश की बहन और फेमस सिंगर पलक मुच्छल ने भी कपल के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं. पलक व्हाइट लहंगे में किसी परी की तरह लग रही थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे". उनकी यह पोस्ट फैन्स के बीच खूब वायरल हो रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

मेहंदी सेरमनी में चोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस भी नजर आए. पलाश ने इस मौके पर अपने हाथों पर रची मेहंदी भी फ्लॉन्ट की. स्मृति मंधाना की महिला क्रिकेट टीम से उनकी करीबी दोस्त भी शामिल रहीं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने ग्रीन वेलवेट सूट में अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया. क्रिकेटर शेफाली वर्मा अपनी गोल्डन शेरवानी और सनग्लासेस के साथ पूरे स्वैग में दिखीं. उन्होंने अपने हाथों पर लगी मेहंदी भी इंस्टाग्राम पर शेयर की.

Latest and Breaking News on NDTV

तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कपल की मेहंदी पूरी तरह मस्ती और खुशी से भरी हुई थी. हर फोटो में रंग, रोशनी और रिश्तों की गर्माहट साफ झलक रही है. फैन्स अब कपल की शादी की झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandhana, Palash Muchhal, Smriti Palash Wedding, Smriti Palash Mehandi Photos, Smriti Mandhana Wedding
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com