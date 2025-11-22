स्मृति मंधाना के हाथों पर रची सजना के नाम की मेहंदी, शामिल हुए फिल्म और क्रिकेट स्टार्स- देखें PICS

Smriti Mandhana Mehandi Photos: बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी की रस्में इन दिनों सुर्खियों में हैं. कपल की मेहंदी सेरमनी बेहद धूमधाम से हुई, जिसमें फिल्म और क्रिकेट जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की. इस खास मौके की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं. मेहंदी के दिन स्मृति मंधाना ने पर्पल कलर का ट्रेडिशनल लहंगा पहन रखा था, जिसे उन्होंने मैचिंग दुपट्टे के साथ पेयर किया था. उनका यह रॉयल लुक सभी का ध्यान खींच रहा था. उनके चेहरे की चमक और मेहंदी की खूबसूरत डिजाइन ने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए.

दूल्हे बने पलाश मुच्छल व्हाइट शेरवानी और गोल्डन वेस्ट कोट में नजर आए. उनका यह लुक बेहद क्लासी लग रहा था. एक्टर नंदीश संधू ने कपल के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें दोनों बेहद खुश दिखाई दे रहे थे.

एक रोमांटिक फोटो में पलाश, स्मृति को अपनी बाहों में थामे हुए नजर आए, जो इस सेरमनी का सबसे प्यारा मोमेंट था.

पलाश की बहन और फेमस सिंगर पलक मुच्छल ने भी कपल के साथ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट कीं. पलक व्हाइट लहंगे में किसी परी की तरह लग रही थीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे". उनकी यह पोस्ट फैन्स के बीच खूब वायरल हो रही है.

मेहंदी सेरमनी में चोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस भी नजर आए. पलाश ने इस मौके पर अपने हाथों पर रची मेहंदी भी फ्लॉन्ट की. स्मृति मंधाना की महिला क्रिकेट टीम से उनकी करीबी दोस्त भी शामिल रहीं.

क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने ग्रीन वेलवेट सूट में अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया. क्रिकेटर शेफाली वर्मा अपनी गोल्डन शेरवानी और सनग्लासेस के साथ पूरे स्वैग में दिखीं. उन्होंने अपने हाथों पर लगी मेहंदी भी इंस्टाग्राम पर शेयर की.

तस्वीरों से साफ पता चलता है कि कपल की मेहंदी पूरी तरह मस्ती और खुशी से भरी हुई थी. हर फोटो में रंग, रोशनी और रिश्तों की गर्माहट साफ झलक रही है. फैन्स अब कपल की शादी की झलक देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

