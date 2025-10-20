विज्ञापन
विशेष लिंक

मंधाना ने मिताली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, महारिकॉर्ड के लिए दुनिया अब बेट्स के बाद उनका नाम रखेगी याद

Smriti Mandhana, ICC Women's World Cup 2025: स्मृति मंधाना वनडे फॉर्मेट में घरेलू जमीं पर सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मंधाना ने मिताली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, महारिकॉर्ड के लिए दुनिया अब बेट्स के बाद उनका नाम रखेगी याद
Smriti Mandhana
  • भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर में खेले गए मैच में भारत को चार रनों से हार का सामना करना पड़ा है
  • स्मृति मंधाना ने पारी की शुरुआत करते हुए 94 गेंदों में 88 रन बनाए और 93.61 की स्ट्राइक रेट से खेली
  • स्मृति मंधाना ने हासिल की खास उपलब्धि
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Smriti Mandhana, ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला 19 अक्टूबर को भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच इंदौर में खेला गया. जहां रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिला टीम को महज 4 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, मैच के दौरान स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 94 गेंदों का सामना किया. इस बीच 93.61 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बनाने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 8 खूबसूरत चौके देखने को मिले.

स्मृति मंधाना ने हासिल की खास उपलब्धि

मैच के दौरान महिला स्टार बल्लेबाज ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह वनडे फॉर्मेट में घरेलू जमीं पर सबसे ज्यादा बार 50+ की पारी खेलने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि देश की पूर्व कप्तान मिताली राज के साथ-साथ इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है. मिताली और एडवर्ड्स ने घरेलू जमीं पर शिरकत करते हुए वनडे फॉर्मेट में क्रमशः 22-22 बार 50+ की पारी खेली थी, जबकि बीते कल इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ मंधाना ने घरेलू जमीं पर वनडे करियर की 23वीं बार 50+ की पारी खेली.

सूजी बेट्स के नाम दर्ज है घरेलू जमीं पर सबसे ज्यादा 50+ पारी खेलने की रिकॉर्ड

घरेलू जमीं पर वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक बार 50+ पारी खेलने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान सूजी बेट्स के नाम दर्ज है. जिन्होंने 28 बार घरेलू जमीं पर वनडे फॉर्मेट में 50+ पारी की पारी खेली है. मंधाना की उम्र फिलहाल 29 साल है. अगर वह ऐसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करती रहीं तो एक दिन सूजी बेट्स को भी पीछे छोड़ देगी.

घरेलू मैदान पर वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाली महिला खिलाड़ी

28 - सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड)

23 - स्मृति मंधाना (भारत)

22 - चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड)

22 - मिताली राज (भारत)

यह भी पढ़ें- Women's World Cup: इंग्लैंड से मिली हार, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ऐसा है समीकरण

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Smriti Mandhana, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now