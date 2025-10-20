Women's World Cup: इंग्लैंड से मिली हार, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ऐसा है समीकरण

Team India Semi Final Qualification Scenarios: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला खेला गया. इस मैच में भारत को जीत के लिए 289 रनों का लक्ष्य मिला था. खराब शुरुआत के बाद स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 125 रनों की साझेदारी कर भारत की जीत का आधार रख दिया था. लेकिन फिर वही हुआ, जो बीते दो मैचों में भी हुआ था. भारत की बल्लेबाजी आखिरी में लड़खड़ा गई और टीम के हाथ से एक बार फिर जीता हुआ मैच हाथ से फिसल गया. इस हार के साथ भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को झटका लगा है. जबकि न्यूजीलैंड को इसका फायदा हुआ है.

नॉक-आउट हुआ भारत-न्यूजीलैंड का मैच

भारत के 5 मैचों में दो जीत के बाद 4 अंक हैं, जबकि न्यूजीलैंड के भी इतने ही मैचों में 4 अंक हैं. लेकिन न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक मैच जीता है और उसके दो मैच बारिश के कारण रद्द हुए हैं. भारत को अब अपना अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को खेलना है. सेमीफाइनल के नजरिए से दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. क्योंकि जो टीम इसे जीतेगी, वो सेमीफाइनल के करीब पहुंच जाएगी.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने दोनों मैच जीतने होंगे. अगर ऐसा होता है तो भारत के 8 अंक हो जाएंगे और वो आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.

अगर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली तो उसे फिर बांग्लादेश को हल हाल में हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड अपने आखिरी लीग मैच में न्यूजीलैंड को हरा दें.

भारत अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है लेकिन बांग्लादेश से हार जाता है तो ऐसी सूरत में टीम इंडिया को उम्मीद करनी होगी कि उसका नेट रन रेट बांग्लादेश के मुकाबले बेहतर हो.

अगर भारत और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के कारण रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया जाएगा. ऐसे में दोनों ही टीमों को अपना आखिरी मैच जीतना होगा. इसके साथ ही भारत को उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड की इंग्लैंड के खिलाफ जीत बड़ी ना हो. ऐसी सूरत में भारत बेहतर नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगा.

अगर भारत के दोनों मैच बारिश के कारण रद्द होते हैं तो उसे उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिले साथ ही इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा दें. ऐसी सूरत में भारत 6 अंकों के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लेगी.

