विज्ञापन

सगाई टूटने के बाद Smriti Mandhana का लेटेस्ट पोस्ट वायरल, शांति का मतलब, चुप्पी नहीं...

स्मृति मंधाना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. यह भारतीय ओपनर के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से सगाई टूटने के बाद हुआ है.

Read Time: 2 mins
Share
सगाई टूटने के बाद Smriti Mandhana का लेटेस्ट पोस्ट वायरल, शांति का मतलब, चुप्पी नहीं...
सगाई टूटने के बाद Smriti Mandhana का लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल
नई दिल्ली:

Smriti Mandhana Latest Instagram Post: स्मृति मंधाना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. यह भारतीय ओपनर के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से सगाई टूटने के बाद हुआ है. स्मृति मंधाना का इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसका कैप्शन था, “मेरे लिए, शांति का मतलब चुप्पी नहीं — यह कंट्रोल है.” उनके इस पोस्ट को कुछ ही घंटों में आठ लाख लाइक्स मिल गए, जिससे ब्रेकअप के हालात को लेकर अटकलें फिर से शुरू हो गईं. यह पोस्ट एक पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड के पेड प्रमोशन का हिस्सा था. स्मृति मंधाना ने इससे पहले 7 दिसंबर को एक छोटे से पब्लिक स्टेटमेंट के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की थी और फैंस से उनके फैसले का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि वह एक बहुत ही पर्सनल चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रही थीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें कि इस साल की शुरुआत में कपल की सगाई हुई थी, जब मुच्छल ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में मंधाना को प्रपोज़ल देकर सरप्राइज़ दिया था, जो इंडिया की विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जीत की जगह थी. शादी 23 नवंबर, 2025 को सांगली में होनी थी. हालांकि, शादी की सुबह अचानक मेडिकल इमरजेंसी के बाद मंधाना के पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद सेरेमनी अचानक पोस्टपोन कर दी गई थी.

इसके तुरंत बाद, पलाश मुच्छल को भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, कहा जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था. कुछ ही घंटों में दोनों परिवारों पर दोहरी मुसीबत आ गई, इसलिए शादी को कैंसिल करने का फैसला किया गया. अलग होने के कुछ दिनों बाद मंधाना ने ट्रेनिंग पर लौटने का इशारा करते हुए एक पोस्ट शेयर किया — यह एक इशारा था कि वह क्रिकेट पर फिर से फोकस कर रही हैं. लेकिन उनके लेटेस्ट पोस्ट ने प्रमोशनल होने के बावजूद, एक बार फिर बहुत ध्यान खींचा है. फैंस और फॉलोअर्स उनके शब्दों का गहरा मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smriti Mandanna, Smriti Mandhana Latest Instagram Post, Smriti Mandhana And Palash Muchhal, Smriti Mandhana  Net Worth From Palash Muchhal, Smriti Mandhana News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com