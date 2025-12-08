शादी कैंसिल होने के बाद Smriti Mandhana ने क्रिकेट मैदान पर की वापसी, भाई श्रवण ने शेयर की फोटो

इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी कैंसिल करने के एक दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर वापस आ गई हैं. स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर, 2025 को महाराष्ट्र के सांगली में उनके होमटाउन में होनी थी. हालांकि, पलाश के स्मृति को धोखा देने की खबरें सामने आने के बाद शादी टल गई है. अब, पलाश और स्मृति दोनों की शादी कैंसिल होने के बाद, उनके भाई श्रवण ने उनके अगले कदम के बारे में बताया है.





स्मृति ने काफी समय तक चुप्पी साधे रखी और अब ऐसा लगता है कि शादी कैंसिल होने के बाद वह नेट्स में वापस प्रैक्टिस कर रही हैं. कुछ समय पहले श्रवण ने स्मृति की क्रिकेट ट्रेनिंग जर्सी में एक तस्वीर शेयर की थी. वह एक अनजान जगह पर प्रैक्टिस कर रही थीं. श्रवण ने स्मृति की तस्वीर दिल वाले इमोजी के साथ शेयर की और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई. अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल समय के बावजूद क्रिकेट के मैदान पर स्मृति का डेडिकेशन अविश्वसनीय है.

क्या स्मृति मंधाना T20I श्रीलंका सीरीज़ की तैयारी कर रही हैं?

स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना उनकी शादी के दिन कार्डियक अरेस्ट के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे. बाद की रिपोर्टों में कहा गया कि पलाश तनाव के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे और म्यूज़िक कंपोज़र द्वारा स्मृति को धोखा देने की खबरें सामने आईं. यह तब हुआ जब एक कोरियोग्राफर के साथ उनकी चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. स्मृति, जिनका भारतीय महिला 2025 वर्ल्ड कप में अहम रोल था, श्रीलंका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में वापसी करती दिखेंगी. यह सीरीज़ 21 दिसंबर, 2025 से 30 दिसंबर, 2025 तक चलेगी. स्मृति विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में मैच खेलेंगी.