T20 का बदला वनडे में निकालेंगे शुभमन गिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड देख दंग रह जाएंगे आप

हाल के दिनों में शुभमन गिल (Shubman Gill) के सितारे टी20 फॉर्मेट में गर्दिश में चल रहे हैं. एक समय लग रहा था कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वह बतौर उप-कप्तान शिरकत करेंगे. मगर जब टीम का ऐलान हुआ तो वह उप-कप्तान क्या टीम से ही बाहर थे. चयनकर्ताओं के इस फैसले से उस दौरान हर कोई हैरान था. गिल भी निराश थे. मगर उस निराशा को वह अब पीछे छोड़ चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ विस्फोट मचाने के लिए तैयार हैं. पहले वनडे मुकाबले में वह जब मैदान में उतरेंगे तब टी20 फॉर्मेट की कसक निकालने का जरूर प्रयास करेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में खूब चलता है गिल का बल्ला

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल का प्रदर्शन सराहनीय है. टीम के लिए 2019 से खबर लिखे जाने तक कीवी टीम के खिलाफ उन्होंने कुल 12 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 12 पारियों में 69.22 की औसत से 623 रन निकले हैं. जिसमें दो शतक और दो अर्धशकत शामिल है. 208 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनके वनडे करियर और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में खेली गई एक मैच में सर्वोच्च पारी है.

शुभमन गिल का पिछले साल टी20 में प्रदर्शन रहा निराशाजनक

पिछले साल यानी की 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहद निराशाजनक रहा था. बीते साल उन्होंने देश की तरफ से कुल 15 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 24.25 की औसत से 291 रन ही बना पाए. जो उनकी मौजूदा छवि के हिसाब से सही नहीं कहा जा सकता है.

शुभमन गिल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

शुभमन गिल ने देश के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 40 टेस्ट, 58 वनडे और 36 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 73 पारियों में 43.07 की औसत से 2843, वनडे की 58 पारियों में 56.36 की औसत से 2818 और टी20 की 36 पारियों में 28.03 की औसत से 869 रन निकले हैं. गिल के नाम टेस्ट में 10 शतक और आठ अर्धशतक, वनडे में आठ शतक और 15 अर्धशतक एवं टी20 में एक शतक और तीन अर्धशतक दर्ज है.

