Gold, Silver Rate Today 25 February 2026 Live Updates:शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश का मौका भारतीयों के लिए सोना-चांदी हमेशा से पहली पसंद रहे हैं. लेकिन क्या अभी सोना और चांदी (Gold & Silver) खरीदना सही है या दाम और गिरेंगे? इन दिनो यह सवाल हर किसी के मन में है. अगर आप भी सोने-चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज, बुधवार, 25 फरवरी के ताजा रेट्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है.

MCX पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना ₹1,60,394 के आसपास है, जबकि 5 मार्च की डिलीवरी वाली चांदी ₹2,63,917 के भाव पर कारोबार कर रही है. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 22K और 24K सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी है. सोने-चांदी की खरीद से पहले जान लें कि क्या आपको कीमतों में और गिरावट का इंतजार करना चाहिए? इस Live Blog में हम आपको गोल्ड और सिल्वर से जुड़े पल-पल की अपडेट, एक्सपर्ट्स की सलाह और देश के प्रमुख शहरों के सोने-चांदी के ताजा दाम बताने जा रहे हैं...

Gold Silver Price Today, 25 February 2026 Live Updates (Aaj ka Sone Chandi Ka Bhav):

