IND vs ZIM; T20 WC 2026: द.अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार पर रवि शास्त्री की दो टूक, प्लेइंग 11 में इस खिलाड़ी को शामिल करने की कही बात

Ravi Shastri on Team India Playing 11 Changes vs ZIM T20 World Cup 2026: ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर आठ ओपनर में साउथ अफ्रीका से भारत की हार के बाद, पूर्व भारतीय ऑल-राउंडर और हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा कि टीम को एक "अच्छा बदलाव" झेलना पड़ा, जो 2024 के कैंपेन से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में लगातार 12 मैच जीतने के बाद "होना ही था". T20 WC में भारत की 12 मैचों की जीत का सिलसिला और 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद से ICC इवेंट्स में उनका रिकॉर्ड 17 मैचों का बिना हारे सिलसिला तब अचानक खत्म हो गया जब डेविड मिलर की शानदार फिफ्टी और मार्को जेनसन और लुंगी एनगिडी के तेज स्पैल की मदद से प्रोटियाज ने जबरदस्त ऑल-राउंड परफॉर्मेंस दी और डिफेंडिंग चैंपियन को 76 रनों से हराया, जो T20 WC के इतिहास में उनकी सबसे बड़ी हार थी. अब मेन इन ब्लू को अपने बाकी दो मैच जीतने हैं, और काफी हद तक, वे नेट-रन-रेट के रहमोकरम पर हैं.

'ICC रिव्यू' के लेटेस्ट एपिसोड में बोलते हुए, शास्त्री ने कहा कि इतनी बड़ी जीत के बाद ऐसा होना ही था, और उन्हें खुशी है कि यह एक टॉप-लेवल टीम के खिलाफ जल्दी हुआ, जो सेमीफाइनल के लिए एक मजबूत दावेदार है.

शास्त्री ने कहा, "यह कोई शॉक नहीं था. आप जानते हैं, ऐसा होना ही था. आप लगातार 12 मैच जीतते हैं, तो ऐसा होना ही था. आपका एक दिन खराब भी हो सकता है और मुझे खुशी है कि यह जल्दी हो गया. आप जानते हैं एक ऐसी टीम के खिलाफ जिसके किसी भी हाल में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद है. तो, शायद यह वही बदलाव था जिसकी इंडिया को जरूरत थी. इससे उन्हें आगे टीम के कंपोजिशन के बारे में अपनी स्ट्रेटेजी पर फिर से सोचने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है और आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि वे वापसी करेंगे. उन्होंने उस पिछले अनुभव से सीखा होगा. वो चीजों को हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि इस सुपर 8 में, आप एक और हार जाते हैं, तो आप सच में खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं.

तो, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा बदलाव था और वे वापसी करेंगे." पूर्व भारतीय हेड कोच ने कहा कि पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीतने के बाद से, T20I टीम में बहुत सारे युवा टैलेंट आए हैं, जिन पर प्रोटियाज की ICC इवेंट्स में पिछली नाकामियों का कोई बोझ नहीं है, जैसे डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स और रयान रिकेल्टन. उन्होंने बताया कि कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और केशव महाराज की अगुआई वाली उनकी बॉलिंग कितनी मैच्योर दिखती है.

शास्त्री ने कहा, "आप जानते हैं, उनके पास अनुभव और युवा का अच्छा मेल है. और युवा जोश में हैं, इसलिए वे कभी भी खेल का रुख बदल सकते हैं, साथ ही, डेविड मिलर ने कल जो पारी खेली, मुझे लगा, वह एक टॉप-क्लास पारी थी, आप जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी शेप बनाए रखी, अपने शॉट्स खेले. मुझे लगा कि यह एक ऐसी टीम है जिसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद, मानसिक रूप से उनके आत्मविश्वास में कमाल कर दिया है."

भारतीय उप-कप्तान अक्षर पटेल, जो नीदरलैंड (ग्रुप स्टेज में) और प्रोटियाज (सुपर 8 में) के खिलाफ दो मैच नहीं खेल पाए हैं, उनके बारे में बात करते हुए शास्त्री ने कहा कि उन्हें वापस लाने की जरूरत है और उन्हें वाशिंगटन सुंदर के साथ खिलाया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "खुद को वह एक्स्ट्रा ऑप्शन दें क्योंकि किसी भी दिन, आपके पास एक बॉलर जरूर होगा जिसका दिन खराब होगा, जैसे कि कल वरुण चक्रवर्ती. वह अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी. इसलिए, आपको उस बैकअप की जरूरत है. आप जानते हैं, आप नंबर आठ पर बैटिंग करते हैं. अगर अक्षर पटेल खेल रहे हैं, तो वह नंबर आठ पर बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर पांच पर हार्दिक पांड्या हैं, आपके पास नंबर छह पर शिवम दुबे हैं, आपके पास नंबर सात पर वाशिंगटन सुंदर हैं, आपके पास नंबर आठ पर अक्षर पटेल हैं. अक्षर नंबर पांच पर भी जा सकते हैं."

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने कहा, "अब, अगर T20 क्रिकेट में आठ बैट्समैन काम नहीं कर सकते, तो, आप जानते हैं, कुछ गड़बड़ है, खासकर उस तरह की फायरपावर के साथ. आप जो मिस कर रहे हैं वह यह है कि आप खुद को एक बॉलर का एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जो मुझे लगता है कि जरूरी है.