आज अमेरिका के लिए खास दिन है. डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी. ट्रंप आज स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करने वाले हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के वार्षिक संबोधन को स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है. अमेरिकी संविधान (अनुच्छेद II, धारा 3) के अनुसार राष्ट्रपति को समय-समय पर कांग्रेस को देश की स्थिति के बारे में जानकारी देना अनिवार्य है.

परंपरा कब शुरू हुई

अमेरिकी संविधान के आरंभ से ही कांग्रेस को देश की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका एक अभिन्न अंग रहा है. अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद II खंड 3 के तहत राष्ट्रपति समय-समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति की जानकारी देंगे और उनके सामने ऐसी बातें रखेंगे, जिन्हें वे आवश्यक और उचित समझें.वे असाधारण अवसरों पर दोनों सदनों या उनमें से किसी एक को बुला सकते हैं, और यदि सदनों के बीच स्थगन के समय को लेकर असहमति हो, तो वे सदनों को ऐसे समय तक स्थगित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें. संविधान में "समय-समय पर" की यह मूल रूपरेखा वार्षिक रूप से व्याख्यायित की जाने लगी है, और जब रेडियो और टेलीविजन उपलब्ध हुए, तो राष्ट्रपतियों ने उन्हें इस परंपरा में शामिल करने का विकल्प चुना. इसे ही स्टेट ऑफ द यूनियन कहा जाता है.

क्या ईरान पर ऐलान

150 अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान की घेराबंदी की हुई है. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने के लिए फाइल पर दस्तखत भी कर दिए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप कुछ देर बाद शुरू होने वाले अपने संबोधन में अमेरिका की जनता को ईरान से जारी तनाव पर ऐलान कर सकते हैं.

क्या टैरिफ पर होगी कोई घोषणा

एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप इस मौके पर टैरिफ को लेकर अमेरिका की जनता से सीधी बात कर सकते हैं. अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टैरिफ लगाने की उनकी ताकत को गैर-कानूनी बताए जाने के बाद से ट्रंप लगातार फैसला सुनाने वाले जजों की आलोचना कर रहे हैं. ऐसे में हो सकता है कि आज ट्रंप आगे किस तरह से अन्य देशों के साथ व्यापार करेंगे, इस पर अपनी योजनाएं बता सकते हैं.

