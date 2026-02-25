मौका मिलता तो अकेले ही... पुलिस के सामने रो पड़ा लखनऊ में पिता की हत्या करने वाला बेटा, चौंकाने वाले खुलासे

लखनऊ के चर्चित मानवेंद्र हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की गिरफ्त में आए बेटे अक्षत ने पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं, जिससे इस हत्याकांड की कपरतें और उलझती नजर आ रही हैं. पुलिस पूछताछ के दौरान अक्षत का एक अलग ही रूप देखने को मिला. कभी पत्थर दिल दिखने वाला अक्षत अचानक फफक कर रो पड़ा और बोला, "अगर मौका मिलता तो पापा का अकेले में ही अंतिम संस्कार कर देता." अक्षत ने अपना जुर्म कुबूल करते हुए बताया कि उसने हत्या के बाद शरीर को कई हिस्सों में काटा. साक्ष्य छिपाने के लिए वह शव के टुकड़ों को घर से 21 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक आया और वापस ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो.

धड़ ठिकाने लगाने का 'प्लान फेल'

अक्षत ने शरीर के अंगों को तो ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पिता का धड़ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था. उसने धड़ को ले जाने के लिए कार को पोर्च पर लगाया. जैसे ही वह शव रखने की कोशिश करने वाला था, दरवाजे पर किसी की आवाज आई. पकड़े जाने के डर से अक्षत ने तुरंत अपना प्लान कैंसिल कर दिया.

हत्या वाली रात का रहस्य: कौन थी वह 'रहस्यमयी महिला'?

मृतक मानवेंद्र के पड़ोसी अंशुमान दुबे ने एनडीटीवी को बताया, घटना वाली रात मानवेंद्र की फोन पर किसी महिला से तीखी बहस हुई थी. बताया जा रहा है कि अक्षत नशे का आदि हो गया था और अय्याशी के लिए पैसे खर्च करता था, जिससे मानवेंद्र काफी परेशान थे. कुछ समय पहले घर से कैश और गहने चोरी हुए थे. अक्षत ने खुद को बचाने के लिए नौकरानी को चोर बना दिया था, जबकि बाद में पता चला कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए वह चोरी की थी.

अनसुलझे सवाल: क्या अक्षत के साथ कोई और भी था?

पुलिस भले ही अक्षत के बयानों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन कई कड़ियां अभी भी नहीं मिल रही हैं. एक घनी आबादी वाली कॉलोनी में रायफल से गोली चली और किसी को भनक तक नहीं लगी? यह बात गले नहीं उतर रही. एक भारी-भरकम शव को तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर तक बिना किसी की मदद के लाना क्या मुमकिन है? घर में मौजूद अक्षत की बहन इस पूरी घटना के दौरान चुप क्यों रही? उसके हाव-भाव में कोई डर या मलाल क्यों नहीं दिख रहा? अक्षत की मां की मौत भी करीब 10 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिस पर परिवार का कोई भी सदस्य बात करने को तैयार नहीं है.



फॉरेंसिक और बैंक डिटेल्स की जांच जारी

पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है. बाप-बेटे दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. अक्षत की इंस्टाग्राम आईडी डिएक्टिवेट कर दी गई है. हत्या के बाद अक्षत पिता के फोन को ऑन-ऑफ करके लोकेशन बदलता रहा ताकि पुलिस को गुमराह कर सके. बैंक डिटेल्स खंगालने पर पता चला है कि अक्षत ने हाल ही में अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम किसी को ट्रांसफर की थी. पुलिस अब उस शख्स की तलाश कर रही है.