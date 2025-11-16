OMG! शुभमन गिल ICU में हुए एडमिट, गर्दन में लगी है चोट, जानें कैसी है तबीयत

Shubman Gill Admitted To ICU: भारतीय टीम से बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. टेस्ट एमं वनडे फॉर्मेंट के कप्तान शुभमन गिल को गहन चिकित्सा यूनिट (ICU) में एडमिट कराया गया है. 26 वर्षीय गिल कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन साइमन हार्मर की गेंद को स्लॉग स्वीप करने के प्रयास में चोटिल हो गए थे. उस दौरान उनकी गर्दन में ऐंठन की समस्या आई थी. मैदान में शुरुआती उपचार का जब उन्हें विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा. सूत्रों के मुकाबिक अब नई जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है. वह यह है कि गिल को ICU में एडमिट कराया गया है. जहां उनके इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. स्कैन और MRI का टेस्ट भी पूरा करा लिया गया है. भारतीय कप्तान को गर्दन के आसपास के जगहों पर दर्द की शिकायत है. यही वजह है कि उन्हें बेहतर उपचार के लिए ICU में भर्ती कराया गया है. जहां से उनके स्वास्थ को लेकर सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं.

गिल से पहले श्रेयस अय्यर को ICU में कराया गया था भर्ती

आपको बता दें कि शुभमन गिल पहले खिलाड़ी नहीं हैं, जिन्हें हाल के दिनों में ICU में भर्ती कराया गया है. वनडे फॉर्मेट के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को भी सिडनी में चोट लगने के बाद ICU में भर्ती कराया गया था. उस दौरान 30 वर्षीय बल्लेबाज को एक कैच पकड़ते दौरान पसली में चोट लगी थी. यही नहीं अंदरूनी रक्तस्राव की भी समस्या सामने आई थी. जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अब वह पूरी तरह से फिट हैं और रिकवरी के दौर से गुजर रहे हैं.

वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं गिल

शुभमन गिल को वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गिल की चोट पर सहायक कोच मोर्ने मोर्केल का जवाब भी सामने आया है. उनका कहना है, 'हमें पता करना होगा कि उनकी गर्दन में ऐंठन कैसे आई. शायद रात को ठीक से सो नहीं पाया. इसका कार्यभार से कोई लेना देना नहीं है.'

कोच ने कहा, 'गिल काफी फिट है और अपना बहुत ध्यान देते हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुबह उनकी गर्दन में ऐंठन आ गई. हमे उस समय उससे एक अच्छी साझेदारी की उम्मीद थी. टाइमिंग खराब रही.'

