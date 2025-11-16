मैक्सवेल और इंगलिस को पंजाब किंग्स ने क्यों किया रीलीज? रिकी पोंटिंग ने बताई पर्दे के पीछे की बात

आईपीएल 2025 में फाइनल तक का सफर तय करने वाली पंजाब किंग्स की टीम ने आगामी मिनी ऑक्शन से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. फ्रेंचाइजी ने 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. जिसमें जोश इंगलिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे धुरंधरों का भी नाम शामिल है. मैक्सवेल का प्रदर्शन पिछले कुछ सीजन में अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में उनको रिलीज करने का मतलब तो समझ में आता है. मगर फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार विकेटकीपर बैटर जोश इंगलिस को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है. जिसके बाद हर कोई हैरान है. क्योंकि इंगलिस का प्रदर्शन पिछले सीजन तक ठीक ठाक रहा था. ऐसे में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना लोगों को पच नहीं रहा है.

इंगलिस और मैक्सवेल को क्यों दिखाया गया बाहर का रास्ता?

अगर आपका भी यही सवाल है कि आखिरकार फ्रेंचाइजी ने इंगलिस और मैक्सवेल को क्यों आगामी सीजन से पहले रिलीज कर दिया है? तो उसका जवाब टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने दिया है. 50 वर्षीय कोच का कहना है कि इंगलिस को रिलीज करने का फैसला उनके प्रदर्शन के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्धता के आधार पर लिया गया है.

पोंटिंग ने कहा, 'जोश (जोश इंगलिस) एक शानदार खिलाड़ी हैं. हम उन्हें रिटेन करना चाहते थे. मगर इस साल वह टूर्नामेंट के ज्यादातर मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. ऐसे में उन्हें रिटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था.'

पोंटिंग के इस विचार से साफ नजर आता है कि फ्रेंचाइजी की तरफ से इंगलिस के प्रति लिया गया यह फैसला जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी में लिया गया है. आगामी सीजन के लिए टीम का यह एक रणनीति फैसला है.

पोंटिंग पर मैक्सवेल का बयान

वहीं मैक्सवेल को रिलीज किए जाने के फैसले का जवाब देते हुए पोंटिंग ने कहा, 'मैक्सवेल अद्भुत क्रिकेटर हैं. वे खेल की रुख को बदलने की क्षमता रखते हैं. मगर पिछले सीजन हम उनका सर्वश्रेष्ठ निकालने में नाकाम रहे. मौजूदा खिलाड़ियों एवं आगामी सीजन को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि वे हमारी शुरुआती प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन पाएंगे. यही वजह है कि उन्हें रिलीज करने का शुरुआती फैसला सही नजर आता है.'

यह भी पढ़ें- IPL 2026: संजू सैमसन या ऋतुराज गायकवाड़, कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान? फ्रेंचाइजी ने किया कंफर्म