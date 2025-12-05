विज्ञापन

हनीमून से लौटीं समांथा का दिखा नो मेकअप लुक, माथे पर बिंदी और मेहंदी से सजे हाथ, लुक ने जीता दिल

समांथा रुथ प्रभु ने हाल ही में पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से गुपचुप शादी की. शादी के कुछ ही घंटों बाद समांथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी के लाल जोड़े में पति राज संग अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी.

नई दिल्ली:

साउथ फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने हाल ही में पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू से गुपचुप शादी की. शादी के कुछ ही घंटों बाद समांथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी के लाल जोड़े में पति राज संग अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की थी. इसके बाद तो समांथा को शादी की बधाईयों का तांता लग गया था. एक्ट्रेस ने बीती 1 दिसंबर को 'भूत शुद्धि विवाह' रीति-रिवाज से शादी रचाई थी और शादी के 4 दिनों बाद एक्ट्रेस पहली बार स्पॉट हुई हैं. हनीमून से लौटीं एक्ट्रेस को उनकी फैंस ने घेर लिया और उनके साथ जमकर सेल्फी ली. इस दौरान समांथा के नो मेकअप लुक पर भी उनके फैंस का ध्यान गया.

शादी के बाद सिंपल लुक में दिखीं समांथा

शादी के बाद समांथा और राज सिर्फ एक दिन के लिए गोवा हनीमून पर गए थे. वो इसलिए क्योंकि नवविवाहित जोड़े को काम पर लौटना था. हनीमून से लौटने पर समांथा का पोस्ट वेडिंग लुक सामने आया है. समांथा शादी के बाद अपनी पहली अपीयरेंस में बेहद सिंपल लुक में दिखीं. एक्ट्रेस माथे पर बिंदी, कानों में इयररिंग्स, पोनीटेल और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए दिखीं. वहीं, एक्ट्रेस के हाथ अभी भी शादी की मेहंदी से सजे हुए दिख रहे हैं. इधर, समांथा संग फैंस ने सेल्फी ली, जिसमें एक्ट्रेस का खिलता हुआ चेहरा दिख रहा है. एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच खूब प्यार बटोर रही हैं.

हनीमून के बाद काम में जुटीं समांथा

समांथा ने तकरीबन चार साल तक गुपचुप डेटिंग करने के बाद राज संग शादी रचाई है. साल 2021 में एक्ट्रेस ने नागा चैतन्य से तलाक लिया था और इसी दौरान समांथा की राज से मुलाकात हुई थी. राज ने 2022 में अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था. साल 2022 के बाद से समांथा और राज कई बार इवेंट में साथ में नजर आए और दोनों की कई बार साथ में तस्वीरें भी वायरल हुई थीं, जिसके आधार पर इनका अफेयर बताया जा रहा था. अब जब कपल ने शादी कर ली है, तो अफेयर की सारी बातें सच निकलीं. समांथा-राज अब अपनी नई लाइफ शुरू कर चुके हैं. हनीमून के बाद समांथा अपने काम में भी जुट गई हैं.


 

