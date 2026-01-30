वैभव सूर्यवंशी को कब भारतीय टीम में मिलना चाहिए मौका? सबा करीम ने बताया

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी को नेशनल टीम में शामिल करने का समय आ गया है. यह 14 वर्षीय बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय शानदार फॉर्म में है. वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के पिछले तीन मुकाबलों में 72, 40 और 52 रन की पारी खेल चुके हैं. वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर सबा करीम ने 'आईएएनएस' से कहा, 'वह बहुत प्रतिभाशाली हैं. उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे लगता है कि अब उन्हें इंडियन नेशनल टीम में शामिल करने का समय आ गया है.'

उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि वैभव सूर्यवंशी पर नजर रखी जा रही है. स्टेट एसोसिएशन के लोग काम कर रहे हैं. बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी अपना काम कर रहा है. आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स भी उन पर ध्यान दे रही है. बहुत जल्द ऐसा समय आएगा, जब हम उन्हें नेशनल टीम में देखेंगे.'

वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 14 साल 32 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. उन्होंने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के विरुद्ध महज 35 गेंदों में शतक लगाया था. यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक भी है. इस मामले में क्रिस गेल शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 23 अप्रैल 2013 को आरसीबी की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी.

भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होगी. विश्व कप को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, 'टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हमारी टीम टी20 फॉर्मेट में बहुत मजबूत है. मुझे लगता है कि हम वर्ल्ड कप बहुत आसानी से जीतेंगे. हमारी टीम व्हाइट बॉल फॉर्मेट में शानदार है. हालांकि, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा काम करना होगा.'

