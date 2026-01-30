Gold-Silver Price Today LIVE Updates: कल तक जो सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, आज,30 जनवरी 2026 को उनमें जबरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है. कल ₹4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 6% यानी करीब ₹22,000 तक धड़ाम हो गई है. वहीं सोने की कीमतों में भी 3% से ज्यादा की गिरावट आई है.

आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या दुनिया भर में मचे भू-राजनीतिक तनाव का असर? क्या अब कीमतें और गिरेंगी या फिर से रिकवरी आएगी?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे पल-पल की अपडेट....MCX से लेकर सर्राफा बाजार तक के ताजा रेट्स, एक्सपर्ट्स की राय और आपके निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले देख लीजिए बाजार का यह ताजा हाल.

Gold, Silver Rate Today LIVE UPDATES: