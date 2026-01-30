विज्ञापन
3 minutes ago
नई दिल्ली:

Gold-Silver Price Today LIVE Updates:  कल तक जो सोना और चांदी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे, आज,30 जनवरी 2026 को उनमें जबरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है. कल ₹4 लाख का ऑल टाइम हाई लेवल पार करने वाली चांदी आज 6%  यानी करीब ₹22,000 तक धड़ाम हो गई है. वहीं सोने की कीमतों में भी 3% से ज्यादा की गिरावट आई है.

आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या दुनिया भर में मचे भू-राजनीतिक तनाव का असर? क्या अब कीमतें और गिरेंगी या फिर से रिकवरी आएगी?

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको देंगे पल-पल की अपडेट....MCX से लेकर सर्राफा बाजार तक के ताजा रेट्स, एक्सपर्ट्स की राय और आपके निवेश से जुड़ी हर जरूरी जानकारी. अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले देख लीजिए बाजार का यह ताजा हाल.

Gold, Silver Rate Today LIVE UPDATES: 

Jan 30, 2026 12:41 (IST)
copper price today: MCX पर कॉपर की कीमत भी लुढ़के

आज, 30 जनवरी को बाजार में तांबे (Copper) की कीमतों में नरमी देखी गई और यह 18.60 रुपये गिरकर 1,392.90 रुपये प्रति किलो पर आ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आई इस 1.32% की गिरावट की मुख्य वजह घरेलू बाजार में तांबे की मांग का कम होना है. जब बड़ी कंपनियों और खरीदारों ने अपनी खरीदारी कम कर दी, तो निवेशकों ने भी सावधानी बरतते हुए अपने सौदे (Lots) बेचने शुरू कर दिए, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया. 

Jan 30, 2026 12:35 (IST)
Gold-Silver Prices LIVE: 2025 में कितना था सोने का भाव,देखें बीते 10 साल का प्राइस चार्ट

2015 से लेकर 2026 तक का सफर यह दिखाता है कि कैसे सोना न केवल एक सुरक्षित निवेश बना रहा, बल्कि इसने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न भी दिया है.

Jan 30, 2026 12:27 (IST)
Aluminium Price Today:डिमांड घटने से एल्युमीनियम की कीमतों में 1.2% की गिरावट

Aluminium Rate Live:आज यानी शुक्रवार, 30 जनवरी को बाजार में एल्युमीनियम की कीमतों में नरमी देखी गई है. आसान शब्दों में कहें तो, बाजार में मांग (Demand) कम होने की वजह से इसकी कीमतें नीचे आ गई हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज एल्युमीनियम के दाम 4.10 रुपये ( 1.2%) गिरकर 337.40 रुपये प्रति किलो पर आ गए. यह बदलाव फरवरी महीने की डिलीवरी वाले सौदों में देखा गया है, जिसमें करीब 5,206 लॉट का कारोबार हुआ.

Jan 30, 2026 12:15 (IST)
Gold-Silver Prices LIVE: बीते 3 दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी

आज 30 जनवरी को सोने-चांदी के रेट में भारी गिरावट देखी जा रही है. हालांकि, पिछले तीन दिनों में सोने और चांदी के दाम में तूफानी तेजी आई है.

- 27 जनवरी को 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,66,000 था, जो मात्र दो दिनों में बढ़कर 29 जनवरी को ₹1,83,000 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया.

- 27 जनवरी को चांदी  का भाव ₹3,70,000 पर थी, वह 29 जनवरी तक ₹4,04,500 के पार निकल गई. 

Jan 30, 2026 12:10 (IST)
Gold Price Crash: दुनियाभर के बाजारों में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

Gold Price Crash: Today इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) की कीमत 0.9% गिरकर 5,346.42 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है, जबकि कल ही इसने 5,594.82 डॉलर का अपना अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था. वहीं, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में मामूली बढ़त देखी गई और यह 5,390.80 डॉलर के करीब रहा.

चांदी की बात करें तो स्पॉट सिल्वर (Spot Silver) के दाम भी 0.2% गिरकर 115.83 डॉलर प्रति औंस पर आ गए हैं, जबकि गुरुवार को इसने 121.64 डॉलर का रिकॉर्ड हाई बनाया था. 

Jan 30, 2026 11:52 (IST)
Gold Price Today Live: 1980 के बाद सोने में की सबसे बड़ी तेजी

Today Gold Rate; जनवरी 2026 की बात करें, तो सोने की कीमतों ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस महीने अब तक सोने के दाम में 24% से ज्यादा का उछाल आ चुका है. यह लगातार छठा महीना है जब सोने की कीमतें बढ़ रही हैं. ताज्जुब की बात तो यह है कि जनवरी 1980 के बाद, यानी पिछले 46 सालों में सोने ने एक महीने के भीतर कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई थी.

Jan 30, 2026 11:42 (IST)
Gold, silver live: सोने और चांदी की कीमतें में गिरावट पर एक्सपर्ट की राय

Gold, silver prices fall: मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) के एक्सपर्ट मानव मोदी के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद अब इसलिए गिर रही हैं क्योंकि बाजार में जबरदस्त 'प्रॉफिट बुकिंग' शुरू हो गई है. दरअसल, ग्लोबल  मार्केट में अमेरिकी डॉलर फिर से मजबूत होने लगा है. जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो सोने और चांदी पर दबाव पड़ता है और लोग अपना प्रॉफिट निकालने के लिए इन्हें बेचना शुरू कर देते हैं.

Jan 30, 2026 11:29 (IST)
Gold, silver prices live: अचानक क्यों गिरे सोने-चांदी के भाव, क्या ये है वजह

Gold and silver prices crash: सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह 'प्रॉफिट बुकिंग'को माना जा रहा है. दरअसल, कल जब कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं, तो लोगों ने अपना प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए भारी बिकवाली शुरू कर दी, जिससे कीमतों में गिरावट आई. इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी सोने-चांदी पर दबाव बढ़ा है.

Jan 30, 2026 11:15 (IST)
Gold, Silver Rate Today LIVE: सोने के मुकाबले चांदी में तेज गिरावट ,इतना हुआ सस्ता

Gold and silver crash: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सुबह 10 बजे के आसपास सोने और चांदी, दोनों के भाव नीचे गिरते दिखे. सोने की बात करें तो इसके दाम में लगभग 1% की गिरावट आई है, जिसके बाद सोना 1,67,656 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है. यानी कल के मुकाबले आज सोने की खरीदारी थोड़ी सस्ती हुई है.सोने के मुकाबले चांदी में गिरावट कहीं ज्यादा तेज रही. चांदी की कीमतों में आज करीब 3.42% की कमी दर्ज की गई है. इस बड़ी गिरावट के बाद चांदी का भाव गिरकर 3,86,200 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

