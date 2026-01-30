'हारने से डर गए...', टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी दिग्गज ने दिया जवाब

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आागाज में अब केवल आठ दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. मगर अबतक यह कन्फर्म नहीं हो पाया है कि पाकिस्तानी टीम आगामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी या नहीं. खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि ग्रीन टीम आगामी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती है. मगर वह भारत के खिलाफ खेलने से मना कर सकती है. जारी उठापटक के बीच अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना चाहिए या नहीं.

बासित अली का जवाब

बासित अली ने अपने नए यूट्यूब चैनल 'क्रिकेट इनसाइट विथ बासित अली' पर चर्चा करते हुए कहा, 'हमारे ग्रुप के शहजादों ने सवाल किया है कि बासित भाई इंडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो आएगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच फोरफिट करेगा.'

अली ने कहा, 'ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है.' किसी भी टीम हो वहां की सरकार जो फैसला लेती है. टीमों को वहीं बात माननी पड़ती है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने वहां की टीम को मना किया तो उन्हें मानना पड़ा. इंडिया में भी यही होता है. श्रीलंका और पाकिस्तान में भी यही चलता है. एशिया में ये समस्या है, जो कि गलत है.

बासित अली ने कहा, 'पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप में जाता है और इंडिया के खिलाफ फोरफिट करता है तो मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को पूर्व क्रिकेटरों से एक बार बात करना चाहिए और पुछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए.'

अली ने माना कि कोई भी खिलाड़ी भारत के खिलाफ फोरफिट करने की बात को नहीं करेगा. क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ नहीं जीत पाता है. जूनियर टीमों के खिलाफ तो हम जीत जाते हैं. मगर बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं जीत पाते हैं. ये सच है इसमें कोई राय नहीं है. हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है. जितनी भारत की है. उनके सारे प्लेयर मैच चेंजर हैं. मैं कहना चाहता हूं कि मैच फोरफिट ना करें. अगर आप खेलेंगे नहीं ना तो पता है क्या आवाज आएगी? डर गए. हारने से डर गए. ये कोई भी क्रिकेटर हो. ये जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है.

यह भी पढ़ें- अफगानिस्तान के वो 11 धुरंधर जो T20 World Cup में पाकिस्तान के उड़ा देंगे परखच्चे! भारतीय दिग्गज ने बताए नाम



