T20 World Cup 2026: क्या दिन आ गए पाकिस्तान के! आइसलैंड और युगांडा बना रहे जमकर मजाक

Pakistan cricket Board: पाकिस्तान को जल्द ही यह एहसास होगा कि उसकी पिछले कई दिनों से जारी नौटंकी ने उसका कितना नुकसान किया है, कितनी बदनामी हुई है

Pakistan in T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में खेलने को लेकर पिछले काफी लंबे समय से लगातार नौटंकी कर रहे पाकिस्तान ने अभी मेगा इवेंट में लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया. वहीं, इस मामले में पर उसके ऐसे दिन आ गए है कि अब एसोसिएट्स देश जैसे आइसलैंड और युगांडा जैसे देश भी सार्वजनिक रूप से अपने आधिकारिक हैंडल पर पाकिस्तान की टांग खिंचाई कर रहे हैं, उसका मजाक. आइसलैंड और युगांडा क्रिकेट ने पाकिस्तान की जगह लेने से जुड़े मजेदार पोस्ट किए हैं. बांग्लादेश ने पहले सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) से अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील की थी, लेकिन बोर्ड की यह बात मानी नहीं गई. इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश का समर्थन किया था. आखिरकार, बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर बैठना पड़ा है. उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में मौका दिया गया है. आइसलैंड क्रिकेट ने पीसीबी पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो वे जगह लेने के लिए तैयार हैं.

आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'सच में पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी पर जल्द फैसला लेने की जरूरत है. अगर वे (पाकिस्तान) 2 फरवरी को हटते हैं, तो हम फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिकल दुःस्वप्न है. हमारा ओपनिंग बल्लेबाज अनिद्रा का शिकार है.'

आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर मजाकिया और तंज भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए खुद को वर्ल्ड कप से अलग बता दिया. उसने बताया कि उसके खिलाड़ी शौकिया हैं और सभी की फुल-टाइम नौकरियां हैं, इसलिए वे अचानक दुनिया के दूसरे छोर पर यात्रा नहीं कर सकते. पोस्ट में टीम में बेकर, शिप कैप्टन और बैंकरों का जिक्र किया गया था और निष्कर्ष निकाला गया, 'हमारा नुकसान शायद युगांडा का फायदा होगा.'

इसके तुरंत बाद युगांडा क्रिकेट भी मजाकिया अंदाज में कूद पड़ा. वीरवार को को उसने एक पोस्ट में लिखा कि अगर मौका मिला, तो वह तैयार है. युगांडा क्रिकेट ने लिखा, 'अगर टी20 वर्ल्ड कप की कोई सीट खाली होती है, तो युगांडा तैयार है—पैक्ड और पैडेड. पासपोर्ट गर्म हैं (बर्फीले नहीं). कोई बेकर ओवन छोड़कर नहीं जा रहा, न ही कोई जहाज यू-टर्न ले रहा है. गर्मी, शोर, दबाव? हम बोल्ड किट के साथ आएंगे.'

