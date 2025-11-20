विज्ञापन
डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार, डायना बेंच पर शानदार फोटो भी खिंचवाई

Agra News: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, ट्रंप परिवार से वह ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जो आगरा ताज महल देखने पहुंचे हैं. साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल पहुंचे थे. पढ़ें लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट...

डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने पत्नी संग किया ताजमहल का दीदार, डायना बेंच पर शानदार फोटो भी खिंचवाई
  • डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे.
  • उन्होंने ताजमहल की खूबसूरती देखी और शाहजहां-मुमताज की मोहब्बत की कहानी का इतिहास जाना.
  • जूनियर ट्रंप भारत दौरे पर हैं और उदयपुर में एक एनआरआई बिजनेसमैन की शादी में शामिल होने वाले हैं.
आगरा:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा में ताजमहल का दीदार किया. वह अकेले ताज मह देखने नहीं पहुंचे थे. उनके साथ उनकी पत्नी ही मौजूद रहीं. दोनों ने एक साथ मिलकर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी का दीदार किया.  जूनियर ट्रंप ताज की खूबसूरती के कायल नजर आए और ताज के साए में परिवार के साथ फोटो शूट कराया.परिवार संग ताज का दीदार करने पहुंचे है जूनियर ट्रंप वहां करीब 45 मिनट कर रुके. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ ताज महल की खूबसूरती को देखा बल्कि उनका इतिहास भी जाना.

कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रंप के बेटे ने देखा ताजमहल

इस दौरान जूनियर ट्रंप औ उनकी पत्नी के आस पास सुरक्षा का सख्त इंतजाम था. कड़ी सुरक्षा के बीच जूनियर ट्रंप ने ताज महल देखा. बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप भारत दौरे पर हैं. वह एक NRI बिजनेसमैन की शादी अटेंड करने उदयपुर जाने वाले हैं. गुरुवार को उन्होंने आगरा में ताज महल देखा.जूनियर ट्रंप ने ताजमहल में मशहूर डायना बेंच पर बैठकर फोटो शूट कराया

2020 में डोनाल्ड ट्रंप भी ताजमहल देखने गए थे

ट्रंप परिवार से वह ऐसे पहले शख्स नहीं हैं जो आगरा ताज महल देखने पहुंचे हैं. साल 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताजमहल पहुंचे थे. उस दौरान उनकी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी उनके साथ थे. उस समय आगरा में उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ था और शहर को खास तरह से सजाया गया था.

जूनियर ट्रंप और उनकी पत्नी ने किया ताज का दीदार

अब ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप अपनी पत्नी के साथ ताज महल पहुंचे थे. बता दें कि वह विशेष विमान से आगरा पहुंचें थे. आगरा प्रशासन ने उनकी इस यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की थीं. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत की गई थी. दरअसल इस दौरान बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी आगरा पहुंचने वाले हैं.

बता दें कि दिल्ली में 19 से 24 नवंबर तक आयोजित होने वाले न्यायाधीशों के विश्व सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर से तमाम विशिष्ट हस्तियां भारत आ रही हैं. उनमें से कई लोग दिल्ली से बाद आगरा भी जाएंगे.

