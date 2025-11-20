विज्ञापन

भारत का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट बना 'वेव्स फिल्म बाजार', मिलेगा 20,000 डॉलर का नकद पुरस्कार

56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी) गोवा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जब 19वें फिल्म बाज़ार का उद्घाटन किया गया.

56वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (इफ्फी) गोवा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया, जब 19वें फिल्म बाज़ार का उद्घाटन किया गया. इस बार नए नाम ‘वेव्स फिल्म बाजार' के साथ. 20 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाला इफ्फी भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह है, जहां दुनिया भर के फिल्मकार, वितरक और कहानीकार एक मंच पर जुटते हैं. यह नौ दिनों का आयोजन फिल्मों की स्क्रीनिंग, विचार–विमर्श, बाज़ार गतिविधियों, कार्यशालाओं और रचनात्मक सहयोग का अवसर प्रदान करता है.

एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बाजारों में शुमार वेव्स फिल्म बाजार फिल्म निर्माताओं को प्रोड्यूसर्स, स्टूडियो, फिल्म महोत्सव प्रोग्रामर और वैश्विक साझेदारों से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण उद्योग मंच है.

20,000 डॉलर के नकद पुरस्कार की घोषणा

उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण कोरिया की जैवोन किम मौजूद रहीं. साथ ही भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, फिल्मकार गार्थ डेविस, अभिनेता अनुपम खेर, केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार, वेव्स बाजार के सलाहकार जेरोम पिलार्ड, अभिनेता नंदमूरी बालाकृष्णा और इफ्फी के महोत्सव निदेशक शेखर कपूर भी उपस्थित थे.

कार्यक्रम में बोलते हुए संजय जाजू ने कहा, "वेव्स फिल्म बाजार इस वर्ष 300 से अधिक फिल्मों के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी सूची पेश करेगा. हर सेक्शन इस तरह तैयार किया गया है कि हर स्तर के फिल्म रचनाकारों को यहां अवसर और दिशा मिले. पहली बार, उभरते फिल्मकारों को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 अमेरिकी डॉलर का नकद अनुदान भी दिया जाएगा".

केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ‘वेव्स' के माध्यम से यह बताया है कि भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल सामग्री, गेमिंग, फैशन और संगीत के क्षेत्र में तेजी से वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है. वेव्स फिल्म बाजार सिनेमा हॉल और विश्व के निर्माताओं के बीच मज़बूत पुल का काम करेगा और नई पीढ़ी को मंच प्रदान करेगा". उद्घाटन शाम में जैवोन किम द्वारा ‘वंदे मातरम्' की विशेष प्रस्तुति ने माहौल देशभक्ति से भर दिया और दर्शकों ने भी सुर में सुर मिलाए.

वैश्विक सहयोग का मजबूत केंद्र बन रहा है इफ्फी

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, नई अनुदान योजनाओं और सशक्त उद्योग मंचों के साथ वेव्स फिल्म बाज़ार ने फिर साबित किया है कि इफ्फी दुनिया के प्रमुख सिनेमाई केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है, जहां रचनात्मकता और सहयोग की नई सीमाएँ गढ़ी जाती हैं.
 

