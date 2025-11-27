पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला टीम से की मुलाकात, खिलाड़ियों ने भेंट किया सिग्नेचर बैट

PM Modi Meet World Cup Winning Blind Women's Team: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां लोक कल्याण मार्ग पर अपने घर पर पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता इंडियन ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेज़बानी की. इंडियन टीम ने श्रीलंका में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया, फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराया. PM का सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ स्वागत किया गया. PM को इंडियन टीम की कैप्टन दीपिका और दूसरे खिलाड़ियों से बात करते हुए और उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाते हुए भी देखा गया.

Photo Credit: IANS

टीम की सफलता ने एक परफेक्ट कैंपेन दिखाया, जिसमें इंडिया पूरे टूर्नामेंट में बिना हारे रहा, और पूरा दबदबा दिखाया. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए, इंडिया ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया. चेज़ बहुत ही शानदार था क्योंकि इंडिया ने 47 गेंद बाकी रहते सिर्फ 12.1 ओवर में टारगेट पार कर लिया. खुला शरीर सबसे शानदार परफॉर्मर साबित हुए, उन्होंने 27 गेंदों पर चार चौकों की मदद से नाबाद 44 रन बनाए और भारत को आराम से जीत दिलाई.

सेमीफाइनल में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की, जबकि नेपाल ने दूसरे आखिरी-चार मुकाबले में पाकिस्तान को बहुत कम अंतर से हराकर फाइनल में जगह बनाई.

अपनी खिताबी जीत के रास्ते में, भारत ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से, नेपाल को 85 रन से, यूनाइटेड स्टेट्स को 10 विकेट से और पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और आखिर में फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया.

भारत का शानदार खिताबी सफर न केवल उनकी लगातार जीत को दिखाता है, बल्कि ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी है, जो आने वाले सालों में इस खेल की पहचान और ग्रोथ का रास्ता बनाएगा.

